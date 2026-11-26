Una turista argentina de 36 años murió ahogada en una playa nudista de Uruguay

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Una turista argentina de 36 años murió ahogada este miércoles en la playa nudista de Chihuahua, en el departamento uruguayo de Maldonado. La mujer, oriunda de Viale, Entre Ríos, fue rescatada del agua junto a otro bañista, pero los intentos de reanimación no lograron salvarle la vida.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 13.30, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un alerta por dos personas que pedían auxilio dentro del agua.

El rescate y la asistencia médica

Tras recibir el aviso, efectivos de la Prefectura Nacional Naval acudieron al lugar por tierra y por mar, a bordo de una embarcación.

Al llegar, comprobaron que otras personas presentes en el balneario ya habían logrado sacar a la orilla a los dos bañistas, un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad argentina y de 36 años.

Mientras que el hombre se encontraba fuera de peligro y en buen estado de salud, la joven recibió los primeros auxilios por parte de los guardavidas que participaron del rescate.

El personal de Prefectura comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, los esfuerzos de los equipos de emergencia resultaron infructuosos y a las 14.35 se constató su fallecimiento.

Investigan las circunstancias de la tragedia

El caso quedó a cargo del fiscal de turno, Sebastián Robles, quien ordenó las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, las autoridades uruguayas no dieron a conocer la identidad de la víctima.

La tragedia generó conmoción en la localidad de Maldonado y entre los visitantes del balneario, donde se desplegó el operativo de rescate y asistencia.