Aunque los gatos tengan fama de ser ariscos e independientes, suelen tener una persona favorita en la casa, con quien buscan caricias y afecto. El veterinario Carlos Gutiérrez aseguró que los felinos pueden desarrollar una preferencia por un humano, y que detrás de esa elección existen motivos profundos.

Según el especialista, los gatos buscan en las personas un apego seguro , una relación que les brinde calma y protección. Este vínculo se construye a partir de factores como las experiencias vividas en las primeras semanas de vida , la personalidad del animal y la forma en que los humanos los tratan .

Gutiérrez explicó que la ciencia demostró que los gatos no son tan independientes ni egoístas como muchos creen. En realidad, buscan en su familia humana “una cosa que se llama apego seguro” , el mismo tipo de vínculo que se desarrolla entre personas.

Este apego significa que el gato percibe a su humano como un espacio de tranquilidad y protección , donde no sufrirá daño. Gutiérrez remarcó que los gatos no ven a sus cuidadores como simples abridores de latas, sino como figuras que los mantienen a salvo ante cualquier situación de peligro.

Para que un gato desarrolle apego seguro con una persona, influyen varios aspectos individuales:

Al adoptar, es importante saber que un gato tímido puede desarrollar el mismo apego seguro que uno extrovertido , aunque necesite más tiempo para observar y confiar. Incluso un gato que parece haber elegido a su humano puede mostrarse retraído al llegar a un nuevo hogar, porque debe empezar de cero para sentirse seguro.

Gutiérrez recomendó no quedarse solo con los gatos que se acercan de inmediato, ya que los más tímidos también merecen una oportunidad y pueden formar vínculos igual de fuertes.

Para ganarse la confianza de un gato recién llegado, el veterinario aconsejó:

Fuente: TN