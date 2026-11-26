Los tres ramales del tren Mitre se encuentran interrumpidos por un incendio en una formación que quedó detenida entre las estaciones de Colegiales y Carranza . El incidente obligó a evacuar a más de 200 pasajeros .

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00, cuando intentaban poner en funcionamiento el tren que circulaba desde José León Suárez hacia Retiro . Los pasajeros permanecieron dentro de la formación durante aproximadamente una hora, hasta que se cortó el suministro eléctrico en la zona y pudieron ser evacuados.

Desde Trenes Argentinos informaron que la formación enganchó un chapón , lo que provocó un desperfecto eléctrico y obligó a suspender la circulación.

La interrupción alcanza a los tres ramales de la línea Mitre y se mantendrá por tiempo indeterminado , hasta que se resuelva el inconveniente. Los servicios afectados son:

De acuerdo con el SAME, el incidente tuvo lugar a la altura de Ciudad de la Paz al 100 , entre las calles Concepción Arenal y Santos Dumont, en el barrio porteño de Colegiales.

Gabriela, una de las pasajeras que viajaba en la formación, contó antes de las 7:00 a TN que el tren comenzó a emitir chispas mientras intentaban ponerlo en funcionamiento.

“ Se está prendiendo fuego el tren , hace chispas a cada rato, porque lo quieren hacer andar. Entre Colegiales y Carranza hay una especie de túnel en donde el tren baja hasta las vías. Estamos dentro de la formación y no nos dejan bajar”, relató.

Además, describió el estado de los pasajeros: “ Hay gente llorando, muy mal. Tenemos dificultades para respirar ”. También aseguró que llevaban media hora encerrados en el tren y que no podían bajar.

Fuente: TN