El Gobierno anuncipi este sábado que sancionó a cinco nuevos sujetos por su participación accionaria en Navitas Petroleum, la empresa involucrada con actividades de explotación hidrocarburífera ilegales en la Plataforma Continental Argentina. Con estas incorporaciones, ya son más de 65 empresas, accionistas y proveedores sancionados por operar en las Islas Malvinas .

Se trata de Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL. “El Gobierno nacional no permitirá que sociedades, fondos de inversión ni otros actores económicos se beneficien de la explotación ilegítima de los recursos naturales argentinos . Toda persona o entidad que participe en estas actividades deberá responder”, expresó la administración libertaria.

También insistió en que el Estado argentino debe “ampliar los mecanismos disponibles para que pueda defender los derechos de todos sus ciudadanos”, e hizo un pedido a los diputados y senadores nacionales al afirmar que “el presidente solicita al Congreso de la Nación que avance en la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , en cumplimiento del mandato establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional”.

Las sanciones fueron comunicadas pocas horas después del fallo adverso del Tribunal del Mar, que rechazó el reclamo argentino para frenar provisionalmente la explotación petrolera en Malvinas. Fue la primera demanda internacional presentada por la Argentina contra el Reino Unido por la actividad hidrocarburífera.

El Tribunal hizo lugar al planteo británico y consideró que que pronunciarse sobre los derechos soberanos argentinos en la plataforma continental exige definir previamente quién tiene la soberanía sobre las islas , una cuestión territorial que excede el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

En tanto, el Tribunal también rechazó el segundo planteo de la Argentina, que sostenía que el Reino Unido debía abstenerse de avanzar de manera unilateral en áreas marítimas sujetas a una disputa en el marco del proceso de descolonización de la ONU y bajo reglas de áreas con derechos marítimos superpuestos.

El Gobierno de Milei dijo “celebrar” que esa instancia internacional haya admitido que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y Reino Unido. Sin embargo, en la primera reacción a esa decisión, desde la Casa Rosada criticaron que el Tribunal no haya tomado medidas provisionales para frenar la explotación hidrocarburífera en las islas, algo que la Argentina reclamó en su presentación.

Asimismo, la gestión de Milei confirmó que avanzará “sin demora” en la constitución del Tribunal Arbitral para exigir acciones que frenen a las empresas internacionales que operan en la plataforma marítima argentina en torno a Malvinas.

Las sanciones vienen de la mano de la nueva modalidad anunciada por la gestión libertaria en septiembre último. Milei informó en aquella oportunidad a través de una cadena nacionsl que la Casa Rosada iniciaría procesos sancionatorios contra 45 compañías y accionistas de Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, la isla de Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos .

Allí figuraban Navitas Petroleum Development y su subsidiaria operativa Navitas Petroleum Atlantic Limited -que se encarga de los proyectos offshore como el que se desarrolla en el Atlántico Sur-, ambas en la filial de Reino Unido, por ser ilegítimas licenciatarias.

Lo mismo hizo con Rockhopper Exploration Limited (Hydrocarbons) y contra Rockhopper Exploration Limited (Oil) , del Reino Unido.

Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son las dos empresas detrás del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Malvinas.

Fuente: La Nación