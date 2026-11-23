Asesinaron a tiros a un estudiante de Medicina cuando intentaba socorrer a víctimas de un accidente

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Joanderson Sena, un estudiante de Medicina de 24 años, fue asesinado a tiros el viernes 20 de noviembre en Pio XII, en el estado brasileño de Maranhão, luego de detenerse para ayudar a los ocupantes de una motocicleta con la que había protagonizado un choque.

El joven conducía una camioneta por un camino rural de acceso al poblado de Maximiliano cuando, según la Policía Militar, el motociclista habría invadido su carril y provocado la colisión.

Tras el impacto, Joanderson descendió del vehículo para socorrer al motociclista, a una mujer y a una niña que también viajaban en la moto. Sin embargo, se produjo una discusión y el joven recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el brazo. Murió en el lugar.

El sospechoso del crimen fue identificado como Tiago Lindoso, de 28 años, residente de Monção. Según las autoridades, huyó hacia una zona de monte después del ataque, pero fue localizado y detenido tras un operativo policial.

El sospechoso tenía una orden de prisión pendiente

La Policía Militar desplegó un operativo con efectivos de distintas localidades de la región. El sospechoso fue encontrado en un camino rural mientras intentaba escapar.

Debido a las heridas que había sufrido durante el accidente, fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Municipal de Santa Inês. Luego de recibir atención médica, quedó a disposición de la Policía Civil.

Durante la consulta de los sistemas de seguridad, los agentes también detectaron que tenía una orden de prisión vigente.

La mujer y la niña que viajaban en la motocicleta fueron trasladadas a un hospital. No se informó su estado de salud.

Joanderson Sena vivía en Pio XII, donde estaba previsto su entierro. La Policía Civil investiga el caso para esclarecer las circunstancias y la motivación del asesinato.