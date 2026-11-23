Una curiosidad científica, una canción viral, una anécdota personal o una escena cotidiana pueden convertirse en el punto de partida para hablar de Dios . En YouTube, Instagram y TikTok, distintos creadores incorporan referencias al cristianismo en formatos alejados de la prédica tradicional. Aunque sus recorridos y formas de comunicar son diferentes, comparten una misma inquietud: cómo transmitir un mensaje en un entorno donde la atención dura apenas unos segundos y los usuarios no necesariamente buscan contenido religioso.

Este desafío cobra especial relevancia frente al mapa de creencias de la Argentina. Según el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina, perteneciente al Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA), la población se distribuye entre católicos (57,7%), personas sin religión (22,4%), evangélicos (17,4%) y fieles de otras religiones (2,5%).

David Di Marco tiene 31 años, es cristiano, oriundo del partido bonaerense de General San Martín y se define como un “divulgador evangélico”. En las plataformas digitales comparte sus mensajes de manera cercana y distendida , conectando historias y misterios de la Biblia con curiosidades históricas, cultura pop y debates actuales. Su canal de YouTube, @Lodedavi, reúne 1,76 millones de seguidores.

“Mi foco siempre estuvo en intentar tender puentes entre la fe y la cultura”, explicó a LA NACION.

A los 18 años, Di Marco atravesó una experiencia espiritual que lo impulsó a hablar sobre Dios en su colegio. Más adelante, mientras estudiaba Administración de Empresas, comenzó a predicar en los vagones del ferrocarril Mitre. Allí advirtió que gran parte de la atención de los pasajeros estaba puesta en los teléfonos celulares o en la música que escuchaban con auriculares.

“Me parece que le estoy pifiando porque la atención está pasando por ahí”, recuerda que pensó.

Así comenzó a experimentar con videos en YouTube en 2017. Durante la pandemia encontró una de las claves de su propuesta a través de las reacciones a canciones de artistas populares, especialmente aquellas que mencionaban a Dios. Bajo el formato “Cristiano reacciona”, comentaba temas de músicos como Residente o Bad Bunny y aprovechaba conversaciones que ya circulaban en internet para introducir una mirada bíblica.

“La gente que estaba en el flujo de ver reacciones entraba a la mía y terminaba escuchando lo que tenía para decir”, recordó.

“El mensaje está, pero tengo que buscar adaptarlo para el que está afuera”, explicó. Esa adaptación también implica pensar en audiencias distintas. Di Marco administra tres canales principales de YouTube: uno dirigido a madres y abuelas, otro a jóvenes y un canal principal de alcance internacional cuyos contenidos se traducen a 13 idiomas y llegan a países como Turquía, India e Indonesia.

Todos los que trabajan en internet comparten una tensión similar, reconoce: “ Quiero ser genuino, quiero transmitir algo en lo que creo, pero también necesito que alguien me vea”.

Aunque sus videos alcanzan a millones de personas, no cree que las redes sociales puedan reemplazar todas las dimensiones de la experiencia religiosa.

“La pasiva, tipo consumidor, sí. Pero la activa no”, sostuvo. Para él, las plataformas no sustituyen el acompañamiento, los vínculos ni la comunidad de fe presencial.

Para Lautaro Silva, de 33 años, el recorrido suele comenzar de otra manera. En su cuenta de Instagram @losmellissilva, que reúne 310.000 seguidores, una efeméride, un dato científico o una curiosidad sirve como gancho para llegar a reflexiones sobre el dolor, la muerte, las relaciones o la paz interior. El video parece inicialmente una pieza de interés general, pero termina conectado con una enseñanza bíblica.

“Los chicos me comentan: ‘Entré por una curiosidad y terminé evangelizándome’”, contó a LA NACION.

Pastor adventista del Séptimo Día y licenciado en Teología, Silva comenzó el proyecto junto a su hermano gemelo, Isaías. Después de que él muriera de cáncer, decidió continuar utilizando el mismo nombre y sostener el propósito que ambos habían iniciado.

Su propia experiencia con la depresión atraviesa buena parte del contenido que publica. “Si yo pude salir de eso, hay esperanza”, resume.

A diferencia de Di Marco, que se dedica profesionalmente a la creación de contenido, Silva trabaja en cinco congregaciones de José C. Paz. Considera las redes sociales una extensión de su vocación de servicio y define su actividad como un “ministerio digital” , una forma de compartir la fe con personas a las que quizás nunca llegaría desde una iglesia o un púlpito. “Las redes sociales pueden ser un buen campo misionero sin fronteras”, sostuvo.

Gina, de 22 años, cuyo apellido prefiere mantener en reserva, se define como “ cristiana sin denominación” y acumula más de 300.000 seguidores en TikTok a través de la cuenta @ginacolorada. Allí combina experiencias personales y publicaciones relacionadas con el estilo de vida para mostrar cómo se traduce el cristianismo en la vida cotidiana.

“Quiero que todo se convierta en un mensaje para Dios. Mis redes son una ofrenda para él”, afirmó a LA NACION.

La exposición, sin embargo, también tiene límites. La creadora de contenido reconoce que algunos seguidores esperan que encaje en un modelo determinado de mujer cristiana. “Quieren que encaje en su canon de cómo se ve superficialmente una verdadera mujer cristiana: tranquila, sin opiniones fuertes, que acepte lo que otros religiosos dicen, como ‘no te hagas tatuajes’”, señaló.

Por eso procura alejarse de lo que define como un “cristianismo estético” . “Cuando uno consume mucho contenido cristiano en redes sociales, termina pensando que tiene que ser perfecto o que no es digno de Jesús”, dice.

Ante sus seguidores se presenta como una “amiga virtual”: comparte aprendizajes y momentos difíciles, pero también escucha a quienes la siguen. “Aprendo mucho leyendo a las personas en redes”, aseguró.

Su manera de comunicar también genera cuestionamientos dentro de los propios espacios religiosos. Según cuenta, recibe más críticas de creyentes que de quienes no comparten su fe. “Es triste. La Iglesia suele tener esa fama de juzgar”, se lamentó.

Agustín Podestá, director de Teología de la Universidad del Salvador, miembro de la Sociedad Argentina de Teología y misionero digital en su cuenta @hablemosdeteología, considera que el fenómeno obliga a diferenciar dos conceptos: la digitalización de la pastoral y la pastoral digital. hablemosdeteología

La primera consiste en trasladar a las redes actividades que ya existen en las iglesias, como homilías o anuncios de celebraciones. La segunda implica crear contenidos específicamente pensados para la cultura digital y para personas que probablemente nunca se acercarían a una parroquia.

El teólogo también distingue entre influencers católicos y misioneros digitales. Mientras los primeros pueden incorporar referencias religiosas dentro de contenidos más amplios, los segundos tienen como propósito principal la comunicación de la fe.

“El mensaje es más importante que el mensajero”, resumió. Para desarrollar esa tarea, sostiene, no alcanza con hablar frente a una cámara ni con acumular seguidores: también hace falta formación.

Reconoce, además, que las redes tienen códigos propios y que los primeros segundos de un video suelen ser decisivos para captar la atención. “Tenemos que aprender a hablar los idiomas de las redes”, planteó.

Pero eso no implica resignar profundidad. Para Podestá, el testimonio personal continúa siendo una herramienta central. “La gente sigue más a testigos que a maestros”. ejemplificó.

Aun así, advierte que las plataformas digitales pueden ser una puerta de entrada a la fe, pero no un reemplazo de la vida comunitaria: “El mensaje de Jesús es esencialmente comunitario, fraternal”. Y concluye: “Si alguien me dice: ‘No, yo con mi fe cristiana estoy bien por redes sociales’, algo hicimos mal”.

Fuente: La Nación