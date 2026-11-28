El nieto de la mujer de 92 años asesinada en Cipolletti fue imputado este viernes por homicidio triplemente agravado y quedó con prisión preventiva por un año. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, Damián Bongiovani, de 32 años, habría golpeado y asfixiado a Florencia Ferreyra en la vivienda que compartían para apoderarse de dinero en efectivo, joyas, un celular y documentación.

La mujer, Florencia Ferreyra, fue asesinada en su departamento de esa ciudad de la provincia de Río Negro, y por el crimen quedó detenido su nieto, con quien convivía , acusado de haber entrado a su habitación para robarle, golpearla y asfixiarla hasta la muerte con el fin de ocultar el hecho.

El hombre tiene una discapacidad motriz: perdió una pierna y una mano tras ser atropellado por un tren años atrás en Neuquén, por lo que utiliza una prótesis para desplazarse.

Según la acusación, el ataque ocurrió el fin de semana pasado, entre las 22 del viernes 20 de noviembre y las 4 de la madrugada del día siguiente. En ese momento, el padre del sospechoso se encontraba de viaje, por lo que la abuela y el nieto se encontraban solos en el domicilio ubicado en el barrio 432 Viviendas.

En ese contexto, el imputado habría aprovechado la movilidad reducida de su abuela para entrar a su cuarto. Allí, de acuerdo con la hipótesis fiscal, la golpeó. La mujer intentó defenderse y le provocó rasguños. Sin embargo, Bongiovani aplicó toda su fuerza y la sofocó.

La autopsia estableció que Ferreyra sufrió múltiples fracturas antes de morir . Tras el ataque, el sospechoso escapó con dinero en efectivo, joyas, un teléfono celular y documentación familiar.

Bongiovani fue detenido y, este viernes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro le imputó el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido para asegurar el robo y por femicidio.

En el caso intervienen la fiscal Eugenia Vallejos, su adjunta Yésica Montenegro y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. Hasta el momento, la investigación reúne, entre otros elementos, el informe médico forense, pericias criminalísticas , actuaciones policiales y cerca de diez testimonios de vecinos y familiares que situaron al hombre en el lugar .

Durante la audiencia, la fiscalía pidió la prisión preventiva por el plazo de un año, al considerar los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

A su turno, el defensor oficial Horacio Bridges Doyhenard cuestionó la acusación y solicitó no tener por formulados los cargos y que se descartaran los agravantes por criminis causa y femicidio.

Además, señaló que el MPF no tuvo en cuenta la situación física de su asistido, quien tiene una discapacidad. En esa línea, propuso que Bongiovani usara una tobillera electrónica, se presentara día por medio en la Oficina Judicial y tuviera prohibido acercarse a los testigos y al departamento donde ocurrió el crimen.

Finalmente, el juez de garantías Juan Pedro Puntel ordenó que el imputado permanezca detenido durante un año . A la vez, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Fuente: Infobae