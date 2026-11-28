Tras el pedido expreso de Javier Milei de acelerar el tratamiento de la Ley Malvinas en el Congreso, altas fuentes parlamentarias confirmaron a LA NACION los planes de llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados esta misma semana. La urgencia del Presidente responde al fallo adverso del Tribunal del Mar, que rechazó el reclamo argentino para frenar provisoriamente la explotación petrolera en las islas.

En el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aseguran que la intención es debatir la iniciativa este miércoles 2 de diciembre, si bien dentro del bloque libertario no descartan que la sesión se realice el jueves. “Esta semana seguro”, afirma un diputado al tanto de las negociaciones.

Antes de que se oficializara el temario de las sesiones extraordinarias, funcionarios de la Casa Rosada ya habían anticipado a este medio que la ley de defensa de la soberanía nacional tendría prioridad en la agenda parlamentaria, con la mira puesta en su aprobación en Diputados durante la sesión del próximo miércoles.

Ese mismo día, la Cámara tiene previsto celebrar, a las 11, una sesión preparatoria en la que se elegirán las autoridades del cuerpo para el próximo año. Esto no impediría que, más tarde, se debatan las dos iniciativas. Así, quedarían para la semana siguiente la reforma electoral y el proyecto que establece un nuevo régimen de biocombustibles.

La fecha no es casual. De conseguir la media sanción, el proyecto de Malvinas deberá girarse al Senado para su tratamiento en comisiones, donde el oficialismo aspira a obtener dictamen durante la semana del 10 de noviembre. De esta manera, se cumpliría el plazo reglamentario de siete días corridos para llevarlo al recinto junto al Presupuesto 2027, cuyo debate está previsto para el jueves 17 de diciembre.

Sin embargo, en algunos despachos oficialistas advierten que todavía están “remando” para conseguir “las voluntades” para habilitar el debate, sobre todo después del duro traspié del 18 de noviembre, cuando la sesión naufragó por falta de quorum.

Por entonces, la postergación del debate sobre el nuevo régimen de biocombustibles le costó al oficialismo el respaldo de los legisladores santafesinos y cordobeses que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora , respectivamente.

Hay quienes dentro de las propias filas libertarias no disimulan sus cuestionamientos a la decisión de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que desestimó los cuatro planteos de la Argentina contra el Reino Unido para frenar preventivamente la explotación petrolera en las islas Malvinas.

Con cierta resignación, se refieren ahora al apuro del Gobierno por llevar la ley al recinto de Diputados. “Es como cantar retruco el día que perdiste”, apunta una altísima fuente oficial.

Los más optimistas, en cambio, ven en el fallo adverso una oportunidad para encolumnar a la oposición, hoy interpelada por Milei en el comunicado oficial, detrás del proyecto. “La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un Gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable”, remarcaron desde el Poder Ejecutivo.

Bajo ese argumento, el Presidente instó a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, al considerar que el país necesita herramientas más contundentes para defender sus intereses. “Su demora entusiasma al gobierno británico”, alertaron desde la Casa Rosada.

Poco después, Santiago Caputo , principal asesor del Presidente y uno de los autores intelectuales de la ofensiva que lanzó Milei contra Gran Bretaña por Malvinas, aportó su propia lectura sobre el fallo. En su cuenta oficial de la red social “X”, Caputo aseguró que el Tribunal del Mar “decidió confesarse incompetente”. Por lo tanto, sostuvo el consultor, el Gobierno espera que el que el Congreso Nacional “tome conciencia de que la única manera de frenar el saqueo ilegal” de las islas es sancionando el proyecto de defensa de la soberanía nacional. “Seguir dilatando su aprobación roza la traición a la Patria”, señaló Caputo.

Dado que el Tribunal del Mar decidió confesarse incompetente esperamos que el Congreso Nacional tome conciencia de que la única manera de frenar el saqueo ilegal de nuestras islas es aprobando la Ley Malvinas para tener las herramientas para presionar a las empresas que pretenden…

En la misma línea se expresó la diputada libertaria Silvana Giudici , una de las principales interlocutoras del oficialismo en las negociaciones con los bloques aliados por los cambios al proyecto. “Esperamos que todos acompañen, ya que la ley será la mejor herramienta para evitar la explotación de Sea Lion hasta que se apele o se defina cómo seguir en el fuero internacional”, sostuvo la legisladora.

El fallo del Tribunal del Mar precipita el debate de una iniciativa que atravesó una serie de vaivenes en su paso por la Cámara baja. A los cuestionamientos de los bloques más críticos, que objetan que solo uno de sus ocho títulos refiere a la defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas, se sumaron los pedidos de modificaciones de Washington y de los aliados.

Los reclamos de Estados Unidos fueron transmitidos durante las recientes visitas de los funcionarios norteamericanos Christopher Landau y Juan Pablo Segura , quienes pidieron delimitar “correctamente” los tipos penales y el alcance de las sanciones.

Entre los capítulos más controvertidos figura el que busca penalizar la injerencia extranjera en campañas y procesos electorales, sobre el que todavía persisten reparos pese a las modificaciones introducidas para contener a los aliados.

Fuente: La Nación