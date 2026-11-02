Conmoción en Chaco por la muerte de una mujer y cuatro nenes: qué pasó dentro de la casa y cómo encontraron al sospechoso

La investigación por la muerte de una joven de 22 años y cuatro nenes en Quitilipi, Chaco , permitió reconstruir cómo habría ocurrido el ataque durante la madrugada del domingo. Según la principal hipótesis policial, Alberto Luis Ávalos, de 25 años, habría asesinado a su pareja y a tres chicos antes de incendiar la casa . Después, habría intentado ahorcarse y los policías tuvieron que intervenir para evitar que los vecinos lo lincharan.

El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero , dio detalles de la secuencia en una entrevista con el periodista Gustavo Olivello, del programa Alerta Urbana , de FM Gualamba .

Según explicó, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Ávalos atacó primero a su pareja, Rocío Aranda, de 22 años , y después a los tres menores que estaban dentro de la casa.

El hecho ocurrió en una casa del barrio Matadero, ubicada sobre la calle Islas Malvinas al 1200. Lo que inicialmente parecía ser un incendio fatal terminó convertido en una investigación por homicidio múltiple .

De acuerdo con la reconstrucción policial, Ávalos habría estrangulado a Rocío Aranda y atacado con un arma blanca a tres chicos : un hijo de la joven, de cuatro años, y dos sobrinos, de cinco y cuatro, que estaban bajo su cuidado.

Después de las agresiones, el sospechoso habría provocado el incendio de la casa, donde también se encontraba su bebé de seis meses .

Según la información proporcionada por Romero, el bebé habría muerto por inhalación de humo . Sin embargo, las autopsias deberán establecer las causas precisas de los cinco fallecimientos .

La casa tenía sectores construidos con madera y nylon, materiales que resultaron afectados por las llamas.

Cuando los efectivos policiales y los bomberos ingresaron al lugar, encontraron una escena estremecedora. Dos menores estaban calcinados en un sector de la casa , mientras que, en otra habitación, hallaron a Rocío tendida en el suelo y a una nena sobre una cama.

Las primeras pericias determinaron que los tres chicos encontrados dentro de la casa tenían heridas cortantes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

En el caso de la joven, los médicos constataron escoriaciones en la región lumbar.

Durante la inspección, los investigadores secuestraron un cuchillo de 27 centímetros con manchas similares a sangre , dos tramos de soga, un encendedor, tres teléfonos celulares y un fragmento de sábana con manchas rojizas.

Todos estos elementos quedaron sujetos a peritajes para establecer su posible vinculación con las muertes.

Tras el ataque y el incendio, Ávalos habría intentado quitarse la vida mediante ahorcamiento , según la reconstrucción que brindó el jefe policial.

Cuando los efectivos llegaron, alrededor de las 6 de la mañana, lo encontraron inconsciente en la parte delantera de la casa, con una lesión en forma de lazo en el cuello.

A pocos metros estaba su madre, quien sostenía en brazos al bebé de seis meses, también inconsciente.

El hombre y el menor fueron trasladados de urgencia al hospital local, pero el bebé ingresó sin signos vitales .

Romero reveló otro detalle sobre los momentos posteriores al hallazgo: los vecinos intentaron agredir al detenido cuando se enteraron de lo ocurrido .

Según explicó, la intervención de los policías fue determinante para retirarlo del lugar y evitar que la situación terminara en un linchamiento.

Por otra parte, el primer examen médico realizado al sospechoso consignó un cuadro de psicosis aguda , lesiones múltiples por contusión y signos de una posible intoxicación con drogas.

El jefe policial también indicó que, de acuerdo con testimonios de allegados, Ávalos habría manifestado que estaba “poseído por un demonio” . Se trata de una referencia testimonial que no constituye una explicación médica de lo ocurrido.

Romero agregó que el sospechoso no registraba antecedentes penales ni denuncias previas por violencia de género entre la pareja.

En paralelo, la investigación sumó una nueva medida judicial. Según informó Diario Norte , durante una diligencia realizada en el hospital de Quitilipi, los investigadores secuestraron un short deportivo negro con franjas rojas que pertenecía al detenido .

Finalmente, Ávalos fue trasladado al Complejo Penitenciario N° II de Presidencia Roque Sáenz Peña , donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo del fiscal subrogante Gustavo Valero , de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Sáenz Peña.

Los investigadores esperan los resultados de las autopsias y los análisis de los elementos secuestrados para determinar con mayor precisión cómo ocurrieron las cinco muertes.

Fuente: TN