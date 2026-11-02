“Estaba fuera de sí”: así encontraron al hombre acusado de asesinar a su expareja y a cuatro chicos en Chaco

Mientras sigue la conmoción en Chaco por la muerte de una mujer y cuatro nenes en una casa de la localidad chaqueña de Quitilipi , se conocieron detalles escalofriantes sobre las condiciones en las que encontraron al presunto agresor .

Según reveló a Diario Chaco Fernando Romero , el jefe de la Policía del Chaco, Alberto Luis Ávalos , el acusado de asesinar a su expareja Rocío Aranda , su hijo Franco, de cuatro años , sus sobrinos Adriana y Bruno Barrios , y su bebé de seis meses , fue hallado en la escena inconsciente, con lesiones en el cuello y en un estado de profunda alteración.

“Posiblemente estaba drogado y con un brote psicótico. Seguía con la mirada perdida, fuera de sí. Estaba como ido y violento”, describió Romero.

El hecho salió a la luz ayer al mediodía tras un llamado que alertaba sobre un incendio en una casa ubicada en la calle Islas Malvinas al 1200.

Pero cuando los vecinos y los equipos de asistencia llegaron al lugar, quedó al descubierto la dimensión de la tragedia: cinco personas habían sido asesinadas antes de que comenzaran las llamas.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor primero estranguló a Rocío. Después atacó a los tres chicos que estaban en la casa y los degolló . Finalmente, tomó en brazos a su bebé y provocó el incendio.

El jefe de la Policía del Chaco, Romero, brindó detalles de la secuencia y confirmó que los homicidios ocurrieron antes de que se iniciara el fuego.

Después, Ávalos intentó ahorcarse. Los vecinos intervinieron y lograron rescatarlo, pero no pudieron evitar la muerte del pequeño por inhalación de humo.

El sospechoso fue encontrado inconsciente fuera de la casa y trasladado a un centro de salud.

El funcionario también descartó las versiones que hablaban de una supuesta posesión y aclaró que, hasta el momento, no se habían encontrado denuncias previas por violencia ni antecedentes policiales del sospechoso.

La causa quedó a cargo del fiscal Gustavo Valero, quien ordenó las autopsias de las cinco víctimas y una serie de peritajes para reconstruir lo ocurrido dentro de la casa.

Entre los elementos secuestrados por los investigadores hay un arma blanca con restos de sangre , sogas y un encendedor, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Fuente: TN