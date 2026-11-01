Comodoro Rivadavia: un joven de 27 años fue apuñalado por su hermano en medio de una pelea familiar y quedó detenido

Un joven de 27 años resultó herido con arma blanca durante una pelea con su hermano de 38 años en una vivienda del barrio San Cayetano, en la zona sur de Comodoro Rivadavia .

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo y el mayor de los involucrados quedó detenido a la espera de la audiencia de control.

Según se informó, el episodio se registró pasadas las 03:00 en un domicilio ubicado sobre la calle Daniel Omar Segura. La policía intervino a partir del llamado telefónico de la madre de los dos hombres , que pidió ayuda de manera urgente porque en el interior de la casa se había desatado una fuerte pelea.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por la hermana de los involucrados, quien los guio hasta el sector posterior de la propiedad. Allí encontraron a los dos hombres ya separados tras el forcejeo. El más joven, identificado por sus iniciales como E. R. (27), presentaba lesiones cortantes y sostenía un trapo en una mano. En el suelo se observaban importantes manchas de sangre .

El otro hermano, J. C. R. (38), fue señalado por los presentes como el presunto autor de la agresión y tenía visibles golpes en el rostro .

La propietaria de la vivienda relató a los policías que se encontraba descansando cuando escuchó un estruendo. Al salir a ver qué ocurría, se encontró con los hermanos peleando. Ante la gravedad del hecho, intervino personal de la División Policía Científica, que secuestró dos hojas de cuchillo y un mango de color blanco.

El Ministerio Público Fiscal, la Oficina Judicial y el juez penal de turno tomaron intervención. Dispusieron las diligencias de rigor y ordenaron mantener la detención del sospechoso hasta la audiencia de control.

Por el momento, no se informó el estado de salud del joven herido ni si requirió internación, ni se difundieron mayores detalles sobre los antecedentes de las partes o las circunstancias que originaron la discusión.

Fuente: TN