Chubut: conducía ebrio, chocó contra un colectivo de larga distancia sobre la Ruta 3 y quedó demorado

Un conductor alcoholizado que manejaba una camioneta chocó contra un colectivo de larga distancia durante las primeras horas de este domingo sobre la Ruta Nacional 3, cerca de la localidad chubutense de Garayalde. El hombre fue demorado.

La alerta a las fuerzas policiales ingresó a las 08:55, cuando personal de la Subcomisaría de Garayalde recibió un llamado telefónico proveniente de la Comisaría Primera de Trelew. La llamada correspondía a una mujer que solicitaba la intervención urgente de la policía por una colisión ocurrida a la altura del kilómetro 1680 de la mencionada traza nacional.

Al arribar al lugar del siniestro, los efectivos constataron que el choque había sido protagonizado por un ómnibus de la empresa Andesmar (interno 5398) y una camioneta Toyota Hilux guiada por un hombre mayor de edad. Al entablar contacto con el conductor del vehículo menor, los uniformados percibieron un evidente estado de ebriedad, por lo que procedieron a su inmediata demora preventiva para resguardar la seguridad vial.

Ante la falta de alcoholímetro en el puesto local, se dispuso que una comitiva de la Comisaría de Camarones acudiera al sitio para trasladar al hombre hacia esa localidad, donde será sometido al correspondiente examen médico de rigor .

Sin heridos ni víctimas fatales, en paralelo, las autoridades evalúan la logística para remover y trasladar la camioneta hasta la Subcomisaría de Garayalde debido a la escasez de grúas operativas en ese tramo de la ruta.

Este sábado, un colectivo de la línea 146 chocó contra una grúa en el cruce de las avenidas Corrientes y Maipú, en el centro porteño. Como consecuencia del impacto, cinco personas tuvieron que ser asistidas por el SAME y el conductor de la grúa fue trasladado al Hospital Fernández.

“El gancho de la grúa quedó clavado en el parabrisas del colectivo”, aseguraron testigos a TN.

El accidente ocurrió a cinco cuadras del Obelisco y generó un importante operativo de emergencia en la zona. Los equipos médicos trabajaron en el lugar para atender a los afectados, mientras que el chofer de la grúa fue derivado al centro de salud.

Fuente: TN