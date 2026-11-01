Se cayó de la moto por un pozo sin señalización y demandó a la municipalidad: la Justicia ordenó indemnizarla con $12 millones

Una motociclista de 37 años resultó herida tras caer por un pozo sin señalización en una calle de la zona norte del Gran Buenos Aires . El accidente, ocurrido el 30 de abril de 2022, terminó con una fractura de húmero, una demanda y la Justicia bonaerense condenó a la municipalidad responsable a pagarle una indemnización de $11.989.080 más intereses .

El episodio se produjo cerca de las 15.30, cuando la mujer circulaba con casco y respetando las normas de tránsito. Al intentar esquivar un hundimiento en el centro de la calzada, no logró evitar el impacto y cayó junto a su moto . Una compañera que iba delante en bicicleta escuchó el golpe, regresó para asistirla y llamó al 911. Vecinos se acercaron y un patrullero tomó los datos, pero la ambulancia demoró más de una hora, por lo que la víctima fue trasladada en un vehículo particular a un centro de salud porteño.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 2 de San Martín consideró probado que el accidente fue consecuencia directa del pozo sin señalización ni medidas de prevención. Para llegar a esa conclusión, el juez valoró testimonios, documentación médica, fotos, videos y una pericia mecánica.

El informe pericial, que incluyó imágenes históricas de Google Maps, confirmó la existencia del desnivel en el pavimento al momento del hecho . El perito también determinó que la mecánica del accidente era técnicamente posible y que un pozo de esas características representaba un riesgo concreto para motociclistas y ciclistas.

La municipalidad intentó desacreditar las pruebas y negó los hechos, pero el juzgado remarcó que no presentó objeciones técnicas suficientes. Además, no se acreditó que la víctima hubiera circulado a velocidad excesiva ni de manera imprudente.

La caída le provocó a la mujer una fractura cerrada en el húmero derecho , que requirió cirugía y le dejó una incapacidad permanente del 24% . El fallo reconoció $5 millones por incapacidad física, considerando no solo el impacto laboral sino también las limitaciones en la vida cotidiana.

Por daño moral, el juez otorgó $4 millones , teniendo en cuenta el dolor, la operación y la alteración de la rutina diaria. Además, se sumaron $1.556.880 por daño psicológico, cifra que incluyó el tratamiento recomendado por la perito médica, quien detectó manifestaciones depresivas y la necesidad de terapia semanal durante un año.

El resarcimiento también contempló $250.000 para gastos médicos y traslados, $182.200 por la reparación de la moto y $1 millón por pérdida de chance, ya que la víctima perdió una oportunidad laboral debido a las licencias médicas tras el accidente.

La sentencia dispuso que la municipalidad abone la suma fijada en un plazo de 60 días desde que la liquidación quede firme y aprobada. El monto total será ajustado con intereses: un 6% anual desde el accidente hasta la sentencia, y luego la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago completo.

El fallo también impuso las costas del proceso a la comuna y rechazó los reclamos por gastos futuros, desvalorización del rodado y movilidad, al no estar debidamente acreditados.

Fuente: TN