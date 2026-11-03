Brutalidad policial: desafectaron a un agente por patear en el suelo a una joven a la salida de un boliche

Un policía de La Pampa fue denunciado por brutalidad policial al intervenir en una pelea a la salida de un boliche en pleno centro de la ciudad de Santa Rosa. El hecho fue registrado en video y el ahora agente fue separado de la fuerza de seguridad y deberá dar explicaciones ante la Justicia.

El cabo primero de la Seccional Primera, Franco Juan Carlos Gauna Coronel, afronta acusaciones de golpear a una joven, a la que incluso le pegó un par de patadas mientras estaba siendo retenida en el piso por una mujer policía, frente a la Catedral luego de que un video se viralizara en las redes sociales.

Las imágenes muestran a una mujer que se acerca a intervenir en un procedimiento policial y cae al ser empujada por un policía. Una vez en el piso e inmovilizada, boca abajo, el oficial la patea. Otro joven es golpeado durante el mismo episodio.

La denunciante, Priscila Grandon, contó que todo comenzó el domingo a la madrugada al salir de bailar con cuatro amigos. Allí, dijo al diario La Arena, uno de sus amigos se peleó con otro joven.

La situación se agravó cuando su hermano, que también había salido esa noche, intervino. La mujer aseguró que intentó frenar la situación, pero llegaron los policías en moto y, remarcó, los agentes redujeron a su hermano y uno de ellos le pisó la cabeza y lo tomó del cuello hasta provocarle dificultades para respirar.

Grandon explicó intentó apartar al policía y fue entonces cuando recibió golpes. Detalló que la empujaron y la golpearon en el rostro, además de ser pateada una vez en el suelo. Denunció que durante la demora no recibió atención médica, pese a que otros jóvenes sí fueron revisados.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía de La Pampa informaron que entregaron de manera inmediata toda la información y el material audiovisual a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

"La Institución está siempre a entera disposición de las autoridades competentes y actuará con estricto apego a derecho y a sus valores institucionales frente a las resoluciones que deriven de esta investigación", añadió el comuniado de la Jefatura policial.

Fuente: Clarín