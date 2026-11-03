Murió una mujer de 39 años tras una picadura de araña y su familia denunció mala praxis

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Una mujer de 39 años murió en Italia luego de permanecer casi un mes bajo tratamiento médico por una presunta picadura de araña. Sus familiares cuestionaron la atención recibida en distintos hospitales y denunciaron que los profesionales no realizaron nuevos estudios pese al empeoramiento de su estado de salud.

La víctima fue identificada como Sabrina Gigliotti, quien vivía en Ostia, una localidad cercana a Roma, y era madre de dos hijos.

Todo comenzó cuando notó una marca en uno de sus muslos, acompañada de dolor, picazón e hinchazón. Ante esos síntomas, acudió al Hospital Grassi, donde le diagnosticaron una picadura de insecto y le indicaron un tratamiento con antibióticos.

Sin embargo, la herida no mejoró y su estado general comenzó a deteriorarse. Posteriormente, fue atendida en el Hospital Celio, donde los cirujanos le realizaban curaciones aproximadamente cada 48 horas.

Según relató su hermano, Sabrina comenzó a sufrir dolores en la zona lumbar, las piernas y una sensación de ardor en el abdomen y la espalda. La familia cuestionó que, pese a la aparición de nuevos síntomas, no le repitieran los análisis de sangre ni le realizaran otros estudios complementarios.

Aproximadamente tres semanas después de la primera consulta, la mujer tenía dificultades para caminar. Regresó al Hospital Grassi, donde los médicos sospecharon que podía tratarse de un problema lumbar y solicitaron una resonancia magnética.

Pero su cuadro continuó agravándose. Dos días después comenzó a tener dificultades para hablar y fuertes episodios de tos, por lo que fue trasladada nuevamente al centro médico.

En esa oportunidad, los profesionales detectaron una grave infección en la sangre y debieron intubarla. Debido al compromiso de varios órganos, fue derivada al Hospital San Camilo, donde finalmente falleció el 25 de octubre.

Tras su muerte, los familiares solicitaron que se investigue la actuación de los profesionales de los hospitales Grassi y Celio. La Policía inició una investigación por presunto homicidio involuntario para determinar si existieron responsabilidades médicas.

La Justicia ordenó una autopsia cuyos resultados serán fundamentales para establecer la causa exacta del fallecimiento y determinar si la presunta picadura de araña estuvo relacionada con la infección que sufrió la mujer.