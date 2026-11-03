Llegó a la Fiesta del Talar desde Luján y sufrió un millonario robo: le rompieron los vidrios del auto y pide que le reconozcan los daños

MADARIAGA





Gonzalo viajó desde Luján para disfrutar de la Fiesta del Talar, pero el fin de semana terminó de la peor manera. A pocas horas de llegar al predio de La Invernada, entre las 5 y las 6 de la mañana del viernes, delincuentes rompieron los vidrios de su automóvil y se llevaron distintos elementos, entre ellos componentes de su equipo de sonido, camperas, toallones y dinero.





“Me llevaron camperas, toallones, que es lo que más me extraña, que me llevaron hasta los toallones”, contó. Sin embargo, sostuvo que el principal objetivo habría sido el equipo de música: “Yo creo que fueron por eso, porque en la entrada ya me habían visto y fueron los únicos que habían visto lo que tenía”.





El damnificado estimó, al hablar con CNM, que entre los elementos sustraídos y los daños sufrió una pérdida superior a los 2,5 millones de pesos. También aseguró que antes de atacar su vehículo habrían dañado otro automóvil en circunstancias similares, aunque en ese caso no se llevaron pertenencias.





Tras advertir el robo, consultó al personal que se encontraba en el ingreso del predio y a efectivos policiales. Según su relato, le indicaron que debía realizar la denuncia, pero cuestionó que no le ofrecieran una ayuda inmediata. “Yo, obviamente, con el auto así no iba a salir para hacer la denuncia”, explicó.





También manifestó su malestar por la respuesta que recibió: “Me dijeron: ‘Tenés que tener más cuidado la próxima’. ¿Tener cuidado con qué?”, expresó. Y agregó: “Si yo voy y pago una entrada de 150 lucas y no te ofrecen un seguro de algo… mínimo me tienen que reconocer los vidrios del auto”.





Gonzalo contó que le mencionaron que el episodio habría ocurrido durante un cambio de turno del personal de seguridad, algo que, sumado a las circunstancias del robo, le generó sospechas.





Finalmente, ante la falta de una respuesta en el lugar, regresó a Luján con el vehículo dañado y protegido con nylon. “Me fui así, sin vidrio directamente desde ahí del Talar hasta Luján”, relató.





Ahora busca que la organización le dé una respuesta y que, al menos, le reconozcan el costo de los vidrios rotos. Según indicó, también fue derivado a realizar la denuncia en General Madariaga.