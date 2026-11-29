Damián Alberto Bongiovanni (35) sufrió un accidente ferroviario que le provocó las amputaciones de una pierna y una mano. Más de una década después habría utilizado una prótesis ortopédica para matar a golpes a su abuela Florencia Ferreyra (92) , en su casa de Cipolletti, en Río Negro.

En la audiencia de imputación de este viernes, Bongiovanni fue acusado del "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido para asegurar el robo y por femicidio".

El juez de Garantías Juan Pedro Puntel otorgó la prisión preventiva solicitada por la fiscal del caso Eugenia Vallejos y su adjunta Yésica Montenegro, junto con el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna.

Según la acusación, el femicidio de Ferreyra ocurrió entre las 22 del viernes 20 y las 4 del sábado 21 de noviembre en un departamento del barrio 432 Viviendas, de Cipolletti, donde vivía junto a su hijo y su nieto.

Para los fiscales, Bongiovanni aprovechó que su padre se encontraba de viaje y la situación de vulnerabilidad de su abuela, quien tenía movilidad reducida , para ingresar a su habitación con el objetivo de robarle.

Una vez adentro, golpeó a la víctima quien intentó defenderse provocando rasguños en el agresor. Luego, la sofocó causándole múltiples fracturas , hasta provocarle la muerte.

Una vez cometido el crimen, el hombre escapó con dinero en efectivo, joyas, un celular y documentación familiar.

Según los investigadores, el móvil del crimen fue conseguir dinero y objetos de valor para poder comprar droga , ya que el imputado sufre problemas de consumo de sustancias.

Para respaldar la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó el informe médico forense que certificó las causas del fallecimiento, el acta de procedimiento policial, pericias del Gabinete de Criminalística y los relevamientos del Cuerpo de Investigación Judicial.

Además, se cuenta con una decena de testimonios de vecinos y familiares que ubicaron al imputado en la escena.

Bongiovanni vivía con su padre y su abuela. Hace 12 años sufrió la amputación de su pierna derecha y mano izquierda luego de ser arroyado por un tren detrás del Casino Magic , en Neuquén.

El hombre, que tenía 24 años en aquel momento, quedó atrapado debajo de la formación. Además de las amputaciones, padeció múltiples fracturas y lesiones por las que estuvo internado en terapia intensiva, con riesgo de vida.

Durante la audiencia de acusación por el femicidio de Ferreyra, la fiscalía argumentó que Bongiovanni utilizó la pierna ortopédica para asesinar a su abuela.

La defensa oficial del imputado, llevada adelante por el abogado Horacio Briges Doyhenard, sostuvo en la audiencia que los fiscales no tuvieron en cuenta la situación física de Bongiovanni.

Además, solicitó que se le devuelva la pierna ortopédica, que le fue secuestrada para pericias, según consignó el Diario Río Negro.

El juez Puntel rechazó el pedido de la defensa oficial, pero ordenó que desde el área de Salud municipal se le brinde una prótesis al imputado.

Eran las 12.15 del sábado 21 de noviembre cuando un vecino pedía dos destornilladores para abrir una puerta porque, adentro del departamento del complejo de las 432 Viviendas, una mujer no respondía. Al ingresar finalmente al inmueble hallaron a Ferreyra muerta, con golpes y junto a su cama.

Las primeras pruebas llevaron a un allanamiento y la detención de Bongiovanni y de otras tres personas. El nieto de Ferreyra fue el único que formalmente quedó imputado, con prisión preventiva por un año.

La víctima tenía serios hematomas en el cuerpo, según quedó constatado en la autopsia.

Florencia era docente jubilada y había sido directora del colegio 221. Muchos alumnos y familiares la despidieron en redes sociales. La mujer también había sido una de las fundadoras del barrio 432, donde pasó la mayor parte de su vida.

Jessica Altabelapis es la novia de Maximiliano Bongiovani, otro de los nietos de Ferreyra, y la despidió con dolor en redes sociales: "Abuelita de mi corazón... Me duele el alma tu partida. Tengo que agradecerte tanto!... Por tu amor con los bisnietos por tus mates y charlas conmigo. Te vamos a extrañar mucho".

"Abuela, todavía no caigo que no estás. Te fuiste y nos dejaste un vacío que no se llena con nada . Te vamos a extrañar en las cosas chiquitas, en tu voz, en tu olor, en tus mates, en tus consejos", publicó Jessica en un posteo con la foto de su novio y la víctima

Y sigue: "Me duele que te hayas ido, pero me duele más haber visto tanta gente falsa. Gente que nunca te llamó, que nunca te visitó, que nunca te preguntó si necesitabas algo, y de repente aparecieron llorando como si te hubieran amado toda la vida. Igual abuela, vos sabías quién era quién. Vos siempre nos decías que con el tiempo se ve la verdad, y tenías razón".

"Una gran docente, una gran mujer . Comprensiva y con una ética digna de rescatar y de poner en práctica", la despidió otra ex alumna de la escuela en la que fue directora.

Colaboraron Emmanuel Dalbe y Natalia Iocco.

Fuente: Clarín