"Busquen y no van a encontrar en mi familia ninguna palabra de odio, ninguna palabra que no corresponda, solo pedido de justicia. Nosotros estamos convencidos de que Pavón participó de la violación y el femicidio de Mica, no es un capricho nuestro..." , dijo Néstor "Yuyo" García (61) cuando declaró en el segundo juicio por el femicidio de su hija, Micaela García (21).

Este lunes a las 9.30, el debate terminará con el veredicto de los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás Gazali, quienes decidirán si condenan a Néstor Pavón (45) por el crimen de la joven estudiante de profesorado de Educación Física, cometido el 1 de abril de 2017 en Gualeguay.

En el primer juicio, realizado a cinco meses del crimen que conmocionó al país, Pavón había llegado acusado como coautor del homicidio agravado junto con Sebastián Wagner (39), pero terminaron condenándolo a 5 años por encubrimiento . Wagner, en cambio, sí fue condenado a prisión perpetua.

Luego la Sala I de la Cámara de Casación de Paraná en 2019 y intervención de la Corte Suprema de la Nación ordenaron un nuevo debate haciendo hincapié en el cúmulo de indicios y en la falta de perspectiva de género.

El escándalo había atravesado el caso: al momento del hecho, Wagner tenía libertad condicional por dos violaciones . Se había mudado a Gualeguay y trabajaba para Pavón en su lavadero de camiones.

Carlos Rossi era juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, supervisaba el cumplimiento de las condenas y resolvía sobre beneficios y libertades.

El 1° de julio de 2016 le otorgó, pese a los informes que lo desaconsejaban, la libertad condicional a Wagner.

Sin red, ni control, el abusador se fue a Gualeguay, formó una nueva pareja y Pavón lo contrató. La noche del crimen salieron juntos a cenar.

Como parte de la capacitación a empleados públicos que establece la Ley Micaela, el canal de la cámara baja lanzó un corto de 15 minutos sobre la vida de la joven de 21 años que fue víctima de un femicidio en 2017, en Gualeguay, Entre Ríos.

Tanto en aquel primer juicio como en este, Wagner apuntó contra Pavón como partícipe del crimen. En este segundo juicio, que empezó el 29 de octubre, declaró: "Vengo porque me lo pidieron los papás de Micaela que los ayude... para pedirle perdón a los padres de Micaela, a la madre de Micaela y a todas las madres y padres que hayan perdido una hija."

Y en referencia al secuestro y asesinato de Micaela, aseguró: "Yo no digo que no fui yo, este es mi caso, yo sí tuve que ver con esto... ¿Qué soy, Hulk? La sacamos entre los dos ."

"Paró el auto así y me dice 'Agárrala'. Y salí y la casé y no la podía, me revolvía para todos lados... y se bajó él y me ayudó", contó sobre el momento en que interceptaron a Micaela, quien caminaba de regreso a su casa luego de salir del boliche King.

Al ser interrogado sobre si alguien había abusado de la joven esa noche, Wagner respondió señalando de manera directa a Pavón: "Sí, él sí".

El testimonio de Wagner es, quizás, la prueba más contundente de este juicio . A diferencia de la primera vez que declaró, en la que también acusó a Pavón de ser el autor del crimen, tenía un interés procesal. Pretendía que lo acusaran solo por la violación y no por el femicidio.

Nueve años después, tiene una sentencia firme en todas las instancias posibles. No puede beneficiarse de ninguna manera con la condena a Pavón, más allá de la venganza.

"Todo tiene un porqué, pero me la va a pagar, me la va a pagar cuando en este mundo o en el otro, me la va a pagar... me gustaría mirarlo a la cara ahora y tenerlo de frente. ¿Por qué no me mata él?", lo increpó al tiempo que lo acusó de "mandarlo" a matar en distintas instancias dentro de la cárcel.

A la declaración de Wagner se le suman varios indicios. ¿Por qué Pavón le dio dinero a su empleado, consiguió un camionero que lo ayudara a escapar, escondió y lavó el auto en el que se cometió el crimen y se contactó con la familia de Wagner en Moreno para que lo escondieran?

¿Qué interés tenía en cubrirlo? Eso es algo que Pavón nunca pudo explicar.

La vecina Nancy Zárate testificó haber escuchado de madrugada los gritos desesperados de la joven y aseguró ante el tribunal que "no era una sola persona la que la quería alzar, eran varias".

Otro testigo declaró que la mañana posterior al hecho, Wagner llegó a su casa ebrio, drogado y lleno de barro, justificando su estado al manifestar que "había estado con otro" o con "un loco". Además, identificó una huella de barro de una mano "grande, con barro, en la luneta".

Las pericias y reconstrucciones demostraron que resultaba "imposible" para una sola persona inmovilizar a una atleta de 1,65 metros y 60 kilos que intentó resistirse. Al mismo tiempo, conducir un auto de marcha manual por calles oscuras a velocidad constante sin desviarse mientras nadie la sostenía, parece inverosímil.

El biólogo Mario Bordi y el genetista Gustavo Martínez confirmaron la presencia de un cabello de Micaela arrancado con bulbo dentro de la aspiradora con la que limpiaron el vehículo de Wagner, un Renault 18.

Se acreditó, además, la existencia de un mensaje de WhatsApp enviado por Wagner a una mujer esa misma noche pidiéndole el teléfono de una amiga porque Pavón "quería salir con una mujer".

En tanto, una vecina declaró haber visto pasar el Renault 18 Break a gran velocidad por un camino vecinal cercano a la escena del crimen y dijo haber visto dos sombras en la parte delantera del vehículo.

Pavón también afirmó haber ido a dormir a su casa a las 4.10 de la madrugada, después de llevar a su hijo, pero los informes telefónicos determinaron que su celular recién registró actividad a las 9.27 cuando un cliente lo llamó porque nadie había abierto el lavadero.

Su coartada son su esposa y su hijo, que entonces tenía 11 años. Ambos aseguran que regresó a ese horario, antes de que Micaela fuera capturada, pero manifestaron contradicciones. Los dos dijeron que se fue "rápido a abrir" porque "Wagner no lo hizo", pero los testigos lo vieron llegar pasadas las 11, cuando el lavadero quedaba a 10 cuadras de su casa.

"Soy inocente, yo no tuve nada que ver. Lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quién era el monstruo que tenía trabajando conmigo", se defendió Pavón en su declaración, que duró más de cuatro horas. "Están empecinados conmigo, yo nunca estuve escondiéndome", agregó.

Pavón tuvo que dejar Gualeguay ante el rechazo de la comunidad cuando salió en libertad. Ahora vive en Santiago del Estero donde volvió a formar pareja y tiene una bebé de 2 años.

" Más allá de la sociedad que me señala, hay una justicia que me señala. Lo que ellos han traído para acusarme, me ha desvinculado porque soy inocente. La sociedad está dolida por el crimen, pero yo también. Yo también quisiera justicia, que el caso se esclarezca, por mi familia y por mí y por sobre todas las cosas para que ellos puedan tener un descanso, un poco de paz", insistió.

Además, dijo que "toda esta presión" lo ha hecho "destruir" a su familia, por su pareja y sus dos hijos que aún viven en Entre Ríos.

La defensa de Pavón pidió la absolución y negó su participación en el crimen. Aseguraron que "Wagner mintió, miente y mentirá".

Ramón Elías Salto y Edwin Valenzuela, los abogados del acusado sostuvieron: "Condenar a quien no estuvo no le devuelve nada a Micaela, solo le agrega una historia a la verdad que no es la verdad".

Y argumentaron: "Juzgar con perspectiva de género no significa disminuir el estándar probatorio... la perspectiva de género no reemplaza la prueba ".

A su turno, el fiscal Jorge Gamal Taleb calificó la dinámica de los acusados y dijo: "Esta díada criminal asimétrica que llevaba en sí la dialéctica del jefe patrón o amo frío, calculador, estratégico y manipulador que era Pavón, y el empleado dependiente...".

"Este alegato es en memoria a Micaela" , cerró antes de pedir la pena de prisión perpetua para Pavón por "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género".

Los abogados de la familia de la víctima, José Iparraguirre y Marcelo Boikens hicieron referencia al legado que dejó el crimen de Micaela: "Las pruebas muestran la absoluta certeza de la coautoría. Micaela forma parte de esa historia colectiva y por eso este juicio también deberá ser leído dentro de una consigna que atravesó a toda la sociedad argentina: NiUnaMenos".

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín