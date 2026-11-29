El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y calor extremo para este domingo 29 de noviembre . Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada por las altas temperaturas, con una máxima que llegará a los 34 grados .

La alerta amarilla por calor extremo rige sobre la Ciudad y conurbano bonaerense y las provincias de La Pampa y Córdoba . Para estos casos, el SMN advirtió sobre un efecto leve a moderado en la salud e indicó que las temperaturas pueden ser peligrosas , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

En este marco, el organismo nacional recomendó aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día; prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes; reducir la actividad física; y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Por otro lado, también hay una alerta amarilla por tormentas en Jujuy , Mendoza , La Pampa , Río Negro y Santa Cruz , las cuales pueden ser afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes y pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.

Frente a esta situación, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua , cerrar y alejarse de puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

El SMN también emitió el pronóstico para este domingo en el AMBA, en donde la jornada se mantendrá similar a la del sábado, con cielo despejado, algo de viento y temperaturas que irán en ascenso.

En la ciudad de Buenos Aires, la mínima comenzó en 23°C y se espera una máxima que alcanzará los 34 grados , con pocas nubes y sin probabilidad de precipitaciones. Además, los vientos alcanzarán los 22 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantendrán en la misma línea, por lo menos, hasta el martes, con máximas que superarán los 30 grados. A partir del miércoles, la entrada de un frente fresco provocará un descenso que dejará la térmica alrededor de los 20 grados.

En el caso del conurbano bonaerense, la máxima prevista para este sábado es de 32 grados , mientras que la mínima fue de 22°C. Tampoco se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada.

En tanto, el SMN indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 32°C y 22°C para Chaco , 32°C y 20°C para Formosa , 34°C y 21°C para Catamarca , 29°C y 14°C para Chubut , 31°C y 19°C para Córdoba , 31°C y 21°C para Corrientes , 25°C y 15°C para Entre Ríos , 25°C y 13°C para Jujuy , 34°C y 21°C para La Pampa , 35°C y 21°C para La Rioja y 36°C y 20°C para Mendoza .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 31°C y 21°C en Misiones ; 37°C y 21°C en Neuquén ; 21°C y 10°C en Río Negro ; 28°C y 17°C en Salta ; 38°C y 20°C en San Juan ; 31°C y 21°C en San Luis ; 18°C y 10°C en Santa Cruz ; 32°C y 20°C en Santa Fe ; 34°C y 20°C en Santiago del Estero ; 12°C y 6°C en Tierra del Fuego ; y 30°C y 19°C en Tucumán .

Fuente: La Nación