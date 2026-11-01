Ante la eventual liberación del acusado por el femicidio de Gimena Extremador, su familia pidió que siga detenido

A pocos días de que se cumplan tres años del femicidio de Gimena Extremador , la causa judicial atraviesa una instancia decisiva. La defensa de Nelson Saldivia , imputado por el asesinato de la joven madre en Santa Cruz solicitó la morigeración o el cese de la prisión preventiva ante la falta de juicio.

El planteo fue presentado por el abogado Alex Díaz y habría recibido el aval del fiscal de Cámara Criminal de Caleta Olivia, Carlos Rearte . Al conocerse la novedad, la querella, a cargo del abogado Alberto Luciani , se oposu a que el acusado recupere la libertad.

De esta manera, la resolución formal del tribunal definirá si Saldivia continuará detenido o si espera el juicio bajo medidas cautelares alternativas. Actualmente, el expediente todavía no tiene fecha de debate oral y el imputado estaría próximo a cumplir la prisión preventiva.

En este caso, la prórroga había sido solicitada por la complejidad de las pericias científicas y técnicas, además de dos apelaciones que debieron tramitarse ante el Juzgado de Recursos, según la información reunida por La Opinión Austral .

Frente a esto, la defensa pidió revisar la situación de Saldivia porque está próximo a cumplir tres años privado de su libertad sin condena. La Ley Nacional N° 24.390 establece como regla un máximo de dos años de prisión preventiva, con la posibilidad de una extensión de hasta un año en procesos complejos o con demoras justificadas por resolución fundada.

El femicidio ocurrió el 17 de noviembre de 2023 en la localidad santacruceña de Las Heras . En ese momento, Gimena tenía 29 años, era madre de tres niños. Desde su asesinato, sus hijos quedaron al cuidado de su abuela materna, Gabriela Extremador .

Saldivia, ex pastor evangélico y allegado a la víctima, está acusado de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía . Actualmente, permanece detenido en una comisaría de la zona norte de Santa Cruz.

La causa fue elevada a la Cámara Criminal de Caleta Olivia, aunque en una oportunidad regresó al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras. Luciani explicó que la primera elevación, realizada el año pasado, fue objetada porque el dictamen fiscal era nulo.

A raíz de esto, este año el expediente volvió a ser remitido a la Cámara. Durante la etapa de instrucción intervinieron el juez Eduardo Quelín y el fiscal Ariel Candia.

La posibilidad de que Saldivia deje la prisión preventiva generó una fuerte reacción de la familia de Gimena. Tras conocerse la noticia, Gabriela Extremador publicó un descargo en Facebook luego de ser informada sobre las novedades de la causa.

“Me lloré la vida cuando mi abogado me informó de que hay posibilidad que este hijo de p… salga de la cárcel a esperar sentencia en su domicilio” , escribió la madre de la víctima. Además, cuestionó las demoras en el avance del expediente: “La verdad no entiendo a la justicia, de mi pueblo y de Santa Cruz, ¡no entiendo por qué no hay un juicio ya!“.

En la misma línea, la mujer aseguró que “hay pruebas que él fue uno de los asesinos de mi hija” . Y volvió a cuestionar: “¿Tan mal estamos judicialmente? Los asesinos tienen más beneficios, cuidados, protección y por qué no decir compasión que nuestras propias hijas muertas en manos de estas lacras, que no tienen conciencia ni pesar por los actos cometidos!”.

También se refirió a la situación de sus nietos y pidió a los magistrados que mantengan la detención del imputado. “¿Dónde está la justicia que debería protegernos? Llevo 3 años pidiendo una justa justicia para mi hija, sosteniendo a mis nietos en su dolor, y aguantando un dolor que solo una madre que pierde a un hijo sabe lo que duele!!!! Le suplico a los jueces de esta causa que por favor no lo liberen… Justicia por Gimena”, concluyó.

El cuerpo de Gimena había sido hallado por un vecino que circulaba por una calle sin nombre del barrio El Calafate, en un sector lindero al yacimiento petrolero. El hombre observó que había perros alrededor de una persona semidesnuda y, al acercarse, advirtió que se trataba de una mujer sin vida.

Según informó entonces el comisario Cristian Davies , el vecino se dirigió a la dependencia policial para alertar sobre lo que había encontrado camino a su trabajo. La autopsia determinó que la joven recibió 32 puñaladas . Dos heridas fueron determinantes: una afectó el corazón y otra dañó uno de sus pulmones.

Hacía más de un mes que Gimena se había ausentado de la vivienda que compartía con su madre y sus hijos. Si bien no respondía los mensajes de Gabriela Extremador, su entorno veía publicaciones frecuentes en sus estados de WhatsApp y creía que estaba bien.

La detención de Saldivia se produjo en medio de un supuesto intento de fuga. De acuerdo con la reconstrucción de la causa, el hombre estaba frente a su vivienda con bolsos y pertenencias cuando llegaron los efectivos policiales. “Estaba pasado de falopa, no me acuerdo de nada“, fueron sus primeras palabras ante los agentes.

Fuente: Infobae