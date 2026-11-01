Preparaban comida para una cena solidaria en Rosario, se desató un incendio y hubo dos heridos

Dos hombres, de 18 y 46 años, sufrieron quemaduras durante un incendio originado en una garrafa con pérdida de gas mientras colaboraban en la preparación de una comida solidaria dentro de una iglesia evangélica de Rosario , en la provincia de Santa Fe .

El episodio ocurrió el sábado por la mañana en un galpón de calle Arévalo al 6230, donde funciona la congregación cristiana Discípulos de Nuestro Señor Jesucristo . Según indicó la Policía, el foco se desató en el sector destinado a la cocina.

En ese momento, varias personas realizaban los preparativos para una actividad solidaria cuando una garrafa de gas comenzó a prenderse fuego . Los dos hombres intentaron intervenir para contener las llamas, pero quedaron expuestos a las llamas y sufrieron lesiones.

Tras los llamados al sistema de emergencias, se desplazaron agentes policiales, bomberos y personal sanitario. El operativo permitió asistir a los heridos, extinguir el incendio y prevenir que las llamas alcanzaran otros sectores del galpón donde desarrolla sus actividades la iglesia.

Según la información obtenida por El Once , las víctimas fueron identificadas como Isaías Javier E. , de 18 años, y Valdemar P. , de 46. Ambos presentaron lesiones en el rostro y en los miembros superiores, según la primera evaluación realizada por los equipos médicos que arribaron al lugar.

El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) atendió a los dos afectados en el lugar. De este modo, los profesionales constataron que ambos tenían quemaduras superficiales en la cara y los brazos .

No obstante, producto de la evaluación inicial de sus lesiones, Isaías Javier E. fue trasladado al Policlínico San Martín . Allí debía continuar bajo atención médica y someterse a los controles correspondientes por las quemaduras sufridas durante el incendio.

En tanto, Valdemar P. recibió asistencia sanitaria dentro de la iglesia evangélica y no requirió ser derivado a un hospital. La información difundida hasta el momento no detalló la evolución posterior de los dos hombres ni precisó si el joven trasladado permaneció internado.

En el operativo participaron efectivos de Bomberos Zapadores , Bomberos Voluntarios de Rosario y agentes del Comando Radioeléctrico . Los primeros equipos trabajaron sobre el sector afectado para sofocar el fuego, mientras que el personal policial intervino luego de recibir el aviso de emergencia.

Poco después de que se diera la alerta, los bomberos lograron extinguir el foco que se había iniciado en la zona de preparación de alimentos. Además, realizaron tareas preventivas para reducir riesgos dentro del galpón y evitar una eventual propagación hacia el resto del inmueble.

El lugar funciona como sede de la iglesia cristiana Discípulos de Nuestro Señor Jesucristo y era utilizado ese sábado para una jornada solidaria. La actividad quedó interrumpida por la emergencia, mientras los equipos trabajaban en la asistencia de los heridos y en el control de la situación.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades que intervinieron en el episodio. El parte policial atribuyó el inicio del incendio a una pérdida de gas en la garrafa, aunque no se informaron otros daños materiales ni nuevas personas afectadas.

Una familia de Sauce Viejo , en la provincia de Santa Fe , denunció que sufrió un robo seguido de un incendio que dejó inhabitable su vivienda mientras se encontraba de viaje durante el fin de semana largo. Por el hecho, dos personas fueron aprehendidas y la investigación busca establecer si actuaron junto a un tercer sospechoso, además de determinar cómo se originaron las llamas.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle 31, entre las calles 16 y 18. Su propietario, Joel, había viajado con su familia a Córdoba durante la madrugada del sábado para pasar unos días fuera de su domicilio. El domingo por la noche, una alerta del sistema de seguridad les informó que había movimientos dentro de la propiedad .

De acuerdo con el relato del dueño de casa, la alarma se activó cuando los intrusos ya habían ingresado. Las cámaras de seguridad permitieron observar a tres personas en el interior de la vivienda, por lo que la familia comenzó a pedir ayuda a sus allegados que se encontraban cerca del lugar.

La esposa de Joel se comunicó con la madre del hombre, que vive en un terreno lindero. Ella avisó luego al hermano y al padrastro del propietario, quienes se dirigieron de inmediato a la casa mientras el robo todavía estaba en curso.

Antes de la llegada de la Policía, el hermano de Joel entró al inmueble y forcejeó con quienes estaban dentro . Según el testimonio del propietario, logró reducir a uno de los sospechosos, mientras los otros dos intentaban escapar de la zona.

Uno de los hombres fue alcanzado a pocos metros de la vivienda, en las inmediaciones de la manzana. En ese momento intervinieron agentes policiales, que finalmente detuvieron a dos personas y las trasladaron a la Subcomisaría 13.ª.

El familiar que intervino durante el robo sufrió golpes a raíz del forcejeo y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica y realizarse estudios. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

Joel también aseguró que uno de los involucrados manipuló un arma durante el enfrentamiento y accionó el gatillo en tres ocasiones . De acuerdo con su relato, no se produjeron disparos. No obstante, ese aspecto forma parte de los elementos que deberán ser verificados durante la investigación.

Mientras se desarrollaban los intentos de fuga y la intervención de los familiares, se inició un incendio dentro de la vivienda . El propietario sostuvo que uno de los sospechosos habría prendido fuego un sofá , desde donde las llamas se propagaron por los distintos ambientes.

El avance del fuego provocó daños en gran parte del interior de la casa. Aunque la estructura de mampostería permaneció en pie, el calor afectó aberturas, revestimientos, muebles y otros bienes de la familia. “Las paredes están en pie, no hay más nada” , expresó Joel al describir el escenario posterior al ataque.

Además de los daños provocados por el incendio, los delincuentes habrían sustraído pertenencias antes de que el fuego se extendiera. Entre los elementos que faltaban figuraba una garrafa, según indicó el dueño de casa.

La familia perdió buena parte de los objetos que tenía dentro del hogar, adquirido a lo largo de los años con su trabajo. Tras el regreso desde Córdoba, se encontró con una propiedad severamente afectada y con la necesidad de iniciar tareas para recuperar condiciones mínimas de habitabilidad.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia en una causa que incluye, de forma preliminar, los delitos de robo, incendio, daños y lesiones . Ahora, la pesquisa deberá definir la responsabilidad de cada uno de los detenidos y establecer si existió participación de otras personas.

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar el origen preciso del incendio. La versión del propietario señala que el fuego fue iniciado de forma intencional por uno de los intrusos, aunque esa hipótesis deberá ser contrastada con las pericias y los elementos que puedan reunir los investigadores.

También se analizará el estado de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda. Los dispositivos habrían sufrido daños por las altas temperaturas, pero resta conocer si conservan imágenes que permitan identificar al tercer sospechoso mencionado por Joel o reconstruir la secuencia de los hechos.

Tras conocerse lo ocurrido, vecinos y personas de la zona se acercaron para colaborar con la familia. El propietario destacó ese acompañamiento, mientras las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer el robo, el incendio y los daños que dejaron destruido el interior de la casa.

Fuente: Infobae