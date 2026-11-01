La condenaron a perpetua por degollar a un ingeniero en Chaco, pero volvió a su casa por problemas de salud

Norma Miriam Pérez , la mujer que fue condenada a prisión perpetua por el homicidio del ingeniero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Otto Federico Ferber en Chaco , fue beneficiada con la prisión domiciliaria. Según constataron los especialista del Poder Judicial, presentaba un cuadro delicado de salud.

Tras concederle la morigeración de la modalidad de detención, la condenada regresó el jueves a su vivienda de Presidencia Roque Sáenz Peña tras permanecer detenida durante cerca de 12 años en la unidad penitenciaria para mujeres de Resistencia.

Según trascendió, la medida fue resuelta producto de una serie de pedidos presentados por la defensa de Pérez, encabezada por la abogada Graciela Soto, que desde hacía más de un año presentó informes sobre el deterioro de la salud de la reclusa.

El caso tuvo amplia repercusión en la Segunda Circunscripción Judicial del Chaco desde diciembre de 2014 , cuando Ferber fue hallado muerto dentro de su automóvil en un camino rural de la zona de Pampa Napenay. De acuerdo con Diario Norte , la Justicia determinó que la víctima recibió cuatro heridas de arma blanca .

Después de que el expediente llegara al juicio, la Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña condenó a Pérez el 30 de junio de 2017 a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía.

Durante el debate oral se estableció que la mujer atacó a Ferber en un sitio aislado y aprovechó el vínculo de confianza que mantenía con la víctima. De acuerdo con la sentencia, el escenario elegido impedía que el ingeniero pudiera obtener auxilio inmediato y no representaba un riesgo para la integridad física de la agresora.

Tras conocerse el veredicto, la defensa de Pérez presentó distintas impugnaciones contra el fallo en los tribunales provinciales. Los planteos fueron rechazados y el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un recurso de queja, después de su tratamiento en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

Finalmente, en septiembre de 2024, el máximo tribunal desestimó la presentación y dejó firme la condena. La decisión fue suscripta por los ministros Horacio Rosatti , Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti .

A pesar de esto, el nuevo cuadro judicial de Pérez no modifica la pena impuesta ni la responsabilidad penal fijada en el expediente. En este sentido, la prisión domiciliaria supone que continuará cumpliendo la condena fuera de la cárcel, bajo control electrónico y con las condiciones que disponga la Justicia.

La tobillera electrónica permitá monitorear el cumplimiento de la detención en el domicilio y forma parte de las medidas de control que habitualmente se aplican en este tipo de resoluciones. Ante un eventual incumplimiento de las reglas fijadas, el beneficio puede ser revisado por el tribunal competente.

La concesión se apoyó en estudios que acreditaron que la mujer atraviesa una condición vulnerable en materia de salud. Por esto, la defensa sostuvo que ese estado requería una revisión de las condiciones de detención, lo cual fundamentó con documentación médica.

Otto Federico Ferber, ingeniero vinculado al INTA, fue visto con vida por última vez durante la tarde del 13 de diciembre de 2014 , cuando salió de su domicilio. Al no regresar, se radicó una denuncia por averiguación de paradero.

Dos días después, una vecina de la zona rural de Pampa Napenay alertó a la Policía sobre la presencia de un automóvil abandonado en un camino vecinal. Dentro del vehículo fue encontrado el cuerpo sin vida del ingeniero. Más tarde se confirmó su identidad y la investigación pasó a tener como principal hipótesis un homicidio .

La investigación atravesó distintas instancias y tuvo otros imputados. Eduardo Casafú, esposo de Pérez, y un hijo de la pareja fueron investigados en el marco de la causa, pero posteriormente obtuvieron el sobreseimiento y quedaron desvinculados del expediente. Además, un segundo hijo llegó a juicio, pero terminó absuelto por falta de pruebas.

En una etapa previa, el entonces juez subrogante de Garantías Marcel Festorazzi había ordenado profundizar la investigación al analizar un planteo de una de las personas imputadas. Sin embargo, el fiscal Marcelo Soto consideró luego que los elementos reunidos resultaban suficientes para requerir la elevación a juicio.

Durante el debate oral se abordó como posible móvil la relación que, según la investigación, mantenían Ferber y Pérez. La Cámara entendió que las pruebas incorporadas permitían atribuirle a la mujer el ataque y dictó la condena a prisión perpetua, que años después fue confirmada por la Corte Suprema.

Fuente: Infobae