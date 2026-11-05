AmCham advierte que el triunfo demócrata “puede impactar” en el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) destacó que la relación con el gobierno de Javier Milei “atraviesa uno de sus momentos de mayor relevancia en décadas ” tanto a nivel de las inversiones sobre todo en l sector energético como a través del acuerdo comercial bilateral. Pero alertó que el triunfo demócrata en las elecciones de medio término “puede impactar” en ese vínculo, incluso en el respaldo financiero como el que Washington ejecutó el año pasado son el swap de US$ 20 mil millones.

En un informe titulado "El nuevo Congreso de Estados Unidos y su impacto en la agenda económica con Argentina", la AmCham describe que con la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras legislativas en las elecciones de medio término, "se configura a partir de enero de 2027 un escenario de gobierno dividido, siendo que el Poder Ejecutivo conservará la conducción de la política comercial y el Congreso ganará capacidad de control y de veto legislativo".

Acto seguido, advierte: "El nuevo equilibrio de poder en Washington puede impactar en los cuatro ejes que hoy estructuran la relación bilateral : el comercio preferencial y las inversiones en minerales críticos que establece el ARTI, la cooperación en seguridad marítima en el Atlántico Sur y el respaldo financiero de Estados Unidos, que incluye su apoyo ante el FMI y el antecedente del swap de 2025".

Ante el panorama político dominado por la oposición a Donald Trump, la Amcham señala que, ahora, " Estados Unidos mantendría una exigencia firme para que la Argentina acelere sus reformas en propiedad intelectual, normativa laboral y eliminación de barreras aduaneras, como condición para sostener los beneficios acordados".

"Lo que finalmente se configuró es un Congreso con mayoría demócrata. Si bien el Poder Ejecutivo estadounidense puede manejar cuotas, aranceles y acuerdos bilaterales por vía ejecutiva —como ocurre con el ARTI—, cualquier iniciativa adicional que califique como tratado integral o requiera partidas presupuestarias específicas podría estancarse en el Congreso ".

Prosecretario de Redacción.

Fuente: Clarín