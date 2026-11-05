Mauricio Macri admitió que está en un “lugar incómodo” por la falta de liderazgo en el PRO y le pidió al Gobierno construir confianza para evitar un regreso K

Mauricio Macri habló este jueves en el 16° Foro Chat ABECEB donde le pidió diálogo al Gobierno del presidente Javier Milei, planteó que La Libertad Avanza no dio lugar para que el PRO ayudara en la gestión, y destacó la necesidad de construir confianza de cara a las elecciones 2027 , para evitar que el kirchnerismo vuelva al poder .

"La historia pesa, la falta de diálogo del Gobierno para generar espacios también. Si queremos desarrollarnos tiene que haber espacios donde construir , la confianza es algo mágico", planteó durante su exposición.

El expresidente también se refirió a las elecciones presidenciales de 2027 como un proceso que plantea la el desafío de continuar el proceso actual o volver al pasado.

"Estamos de vuelta llegando a la misma encrucijada , volver atrás o continuar, de esta manera, con un modelo con más diálogo", señaló y sostuvo que muchos de los que en 2019 no votaron por su reelección lo hubiesen hecho, si supieran cómo iba a ser la gestión de Alberto Fernández.

Además, remarcó que la confianza en la Argentina será otro de los factores clave para poder atraer las inversiones.

"Argentina tiene un dilema no se termina de confiar y menos de los de afuera", planteó. Y agregó: "La inversión no acompañó la hazaña de lograr el equilibrio fiscal en 60 días".

Macri también dijo no sentir nostalgia por gobernar y que en la actualidad se siente en un lugar "muy incómodo" , debido a que el PRO se quedó sin liderazgo del cambio y que esa oportunidad fue aprovechada por Milei.

"Desde el primer día dijimos: 'Vamos a ayudarlo con los cambios' . Me genera impotencia porque podríamos haber aportado muchísimo, implementar muchísimo a la hora de implementar en términos del cambio. Pero bueno... es lo que nos tocó y lo estamos haciendo con la mayor dignidad posible ", expresó.

El ex mandatario también sostuvo que el aporte que realizaron a la gestión libertaria fue "sin pedir nada a cambio" .

"Sin dejar de manifestar que hemos tenido poca capacidad de ayudarlos. No tuvieron la apertura para recibir apoyos más orgánicos de nuestro partido. No es que haya genios, sino que hubo gente que ya estuvo ", planteó en referencia a la experiencia de gobierno de dirigentes del PRO.

En esa línea, destacó al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como el mejor de su Gabinete debido a su experiencia tras su paso por la gestión de Juntos por el Cambio.

"Ellos hacían lo que les parecía razonable, con muchas agallas, la primera parte la hicieron muy bien con un argentino que estaba dispuesto a bancar cosas que en el pasado no bancó. Bienvenido", concluyó Macri.

Fuente: Clarín