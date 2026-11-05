El operativo de los Menem y Karina Milei para demarcarse de Bullrich ya empezó y hay cortocircuitos en el equipo de la ex ministra

“ Es una foto sugestiva ”, reconoció a Clarín un alto funcionario con despacho en Balcarce 50. Esta vez, en Casa Rosada no le bajaron el volumen a la interna con Patricia Bullrich y admitieron que las actividades de la cúpula libertaria con la senadora por Neuquén Nadia Márquez también son una respuesta a la continua diferenciación de la ex ministra de Seguridad. La postal a la que se refería el funcionario retrataba el encuentro de este miércoles por la tarde en el Congreso, en el que Karina Milei y Martín Menem compartieron con la pastora evangelista que el sábado inauguró un templo en su provincia.

Presidencia se encargó de difundir el comunicado del evento partidario en el Congreso que definieron como una jornada de Gestión Pública y Legislativa, que reunió a funcionarios con un centenar de profesionales de Neuquén y Salta.

La información oficial destaca a Márquez, que también preside LLA en su provincia, como la anfitriona . “Cada reunión somos más los que nos vamos juntando, la gente se va sumando. Como yo siempre digo, con que vayan y convenzan a dos, esos dos convencerán a otros dos. Así vamos haciendo un montón y vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina ”, señaló la secretaria general de Presidencia, que finalmente no acompañó a su hermano a la Cumbre Iberoamericana.

En las semanas previas había trascendido la apuesta subterránea de los Menem para empoderar a Márquez en detrimento de Bullrich. “ Les quedaría poca gobernabilidad si hicieran eso ", fue la respuesta que transmitieron a este diario desde el entorno de la ex ministra.

Karina Milei suspendió la reunión de la mesa política del martes, pero Bullrich ni siquiera tuvo que faltar para diferenciarse. Participó de un encuentro con sus colaboradores más estrechos, entre los que se contaban el ex diputado Gerardo Milman , cuya candidatura fue vetada por la hermanísima el año pasado . Bullrich tiene una docena de diputados que le responden.

Para integrantes más moderados de la mesa política la apuesta de los primos riojanos es temeraria. “ Empieza a haber un desmarque con Patricia ”, diagnosticó un estrecho colaborador de Karina en consonancia con la información publicada por Pablo de León en estas páginas. Esperan, primero, que pase la visita del Papa. Entonces buscarán también reactivar las dilatadas negociaciones por el Presupuesto y la suspensión de las PASO .

El ministro de Economía hizo lo propio durante su ponencia en el congreso FIEL en la bolsa de Comercio. “ Cualquiera cree que puede ser presidente (...) Se van a comer una curva si creen que alguien puede venir a hacer otra cosa” , sentenció Luis Caputo.

A “ Toto” no le cayó bien la actitud de Bullrich del martes, cuando la senadora se adjudicó en X el anuncio para limitar los embargos a las pymes, aunque el ministro también pretende - como Diego Santilli y Bullrich - acuerdos políticos que reduzcan el ruido económico, aunque en público se alinea ciento por ciento a Karina .

Bullrich también viene reclamando una economía más holgada para la gente. Caputo, en FIEL, avisó que él y el Presidente no se moverán de la ortodoxia .

En el Congreso también estuvo la senadora salteña Emilia Orozco, que tensiona con el gobernador Gustavo Sáenz .

El presidente de Diputados, que también había acompañado a los Milei y a Márquez en Neuquén pateó el tablero el jueves en un seminario de la Fundación Universitaria Río de la Pata (FURP) en el edificio anexo del Gobierno. “ No hay dos candidatos a la presidencia en LLA. Mi postura y es unánime es que el único candidato de LLA es Javier Milei (...) El liderazgo de Javier es único, irrepetible”, sentenció Menem. El Presidente replicó sus palabras en redes.

La respuesta de Bullrich en la intimidad llegó días después. En privado, fue más lapidaria. “ Me da risa ”, dijo. La ex ministra no se ve a sí misma como una subordinada de Milei sino como una socia política .

Márquez levantó el perfil con entrevistas . En algunas trastabilló. "¿ Por qué no iría a una iglesia evangélica si al aniversario de la AMIA va todos los años? ", contestó a Perfil.

Los estrategas del oficialismo la piensan no solo como la principal referencia oficialista en el Senado sino como posible compañera de fórmula de Milei , un cargo que Bullrich no descarta, aunque la presidencia es la principal ambición de la ex líder del PRO afiliada a LLA desde mayo pasado. Con los desplantes de la ex ministra de Seguridad a la Rosada, los senadores libertarios se quedaron sin referencias claras.

En privado, Menem siempre sugirió que la mejor compañera de fórmula para Milei sería una mujer de una provincia. No son tantas y, aunque casi todos señalaban entonces a la santafesina Romina Diez, ahora los ojos se posan en Márquez.

A la senadora neuquina algunos caciques libertarios la imaginan como eventual compañera de fórmula de Rolando Figueroa o como un medio para contener aspiraciones del gobernador de Vaca Muerta. “ Estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país , fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el Presidente”, dijo Márquez en el Congreso, donde también estuvo el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Silvana Giudici, diputada bullrichista , que había participado el sábado, en Neuquén de la inauguración del templo evangelista y estuvo el martes en la promocionada reunión de la Bullrich con sus colaboradores, también pasó por el Congreso por la mañana para dar una clase sobre técnica legislativa. Sin embargo, no sabía que por la tarde estaría Karina.

Entre el círculo bullrichista también hay cortocircuitos, porque algunos se sintieron operados con la información que circuló sobre el encuentro del martes en los que se hablaba de una virtual ruptura. " La mayoría coincidió en que Patricia tiene que ser candidata a vice y sostener el modelo. No tenemos que convertirnos en Chacho Alvarez ", dicen y comparan la situación con la del ex vicepresidente de la Alianza, el mismo gobierno que integró Bullrich.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín