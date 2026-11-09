“¿911? Muerte al Papa”: los detalles del llamado por el que detuvieron a un hombre en Bahía Blanca

Tras la detención del hombre de 58 años acusado de haber amenazado de muerte al papa León XIV , se dio a conocer la frase que dijo el hombre a los operadores a través del Servicio de Emergencias.

“¿911? Muerte al Papa, HDP" , se escuchó en la grabación que fue aportada a la causa.

El operativo de detención estuvo a cargo de la división antiterrorista de la Policía Federal, bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata y el Juzgado Federal de Garantías N°2.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició el sábado, cuando se recibió una llamada a través del Servicio de Emergencia (CATE). En esa comunicación, un hombre amenazó de muerte al Papa. A partir de ese mensaje, personal especializado en contraterrorismo comenzó las tareas de investigación para identificar al responsable.

Los agentes lograron establecer quién era el titular de la línea y localizaron el domicilio del sospechoso en una casa de la calle Cramer al 700, en Bahía Blanca . Con los elementos de prueba, el juez federal Santiago Inchausti autorizó una orden de allanamiento y detención.

El procedimiento se concretó anoche, cuando efectivos de la Policía Federal detuvieron a Flavio Ariel Perrone , de 58 años. Durante el allanamiento, se secuestró un celular que será peritado, armas y municiones.

La investigación se desarrolla en el contexto de un fuerte despliegue de seguridad por la visita apostólica de León XIV a la Argentina . Se trata del segundo caso de amenazas contra el Pontífice en las últimas horas, luego de la detención de otro hombre en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar.

Por el momento, Perrone permanece detenido y a disposición del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata , imputado en una causa por amenazas.

La Justicia Federal de Lomas de Zamora dispuso un allanamiento en una casa de Claypole, partido de Almirante Brown , en medio de una investigación por amenazas al papa León XIV.

El procedimiento se realizó luego de que la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen detectara un perfil de Facebook donde se exhibían armas de fuego y municiones.

El perfil de la red social fue identificado como Miguel Angel Carrizo , quien mostraba públicamente imágenes de armas.

Tras tareas investigativas, se confirmó la dirección y se solicitó la orden de allanamiento al juez Juan Tomás Rodríguez Ponte .

En la casa encontraron una carabina semiautomática Retay RA 15-22 , calibre .22, con cargador y 24 municiones.

También hallaron una escopeta de repetición Hatsan Aimguard , calibre 12, con 37 cartuchos, y un arma de puño Bersa TPR9 , calibre 9mm, con dos cargadores de 17 municiones cada uno.

Fuente: TN