Córdoba: un hombre de 73 años murió mientras esperaba para participar de la vigilia por la llegada del papa León XIV

Un peregrino de 73 años murió esta tarde luego de descomponerse mientras hacia la fila para ingresar al predio de Polo aeronaútico Fadea en Córdoba , donde el papa León XIV brindará una misa este martes.

Según fuentes policiales, el hombre era de Chaco y empezó a sentirse mal cuando esperaba para entrar a la vigilia.

El hombre habría sufrido un evento cardíaco. Recibió asistencia médica en el lugar por parte del equipo del servicio municipal de ambulancias 107 y luego fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa , ubicado en avenida Fuerza Aérea y Francisco de Arteaga, a metros del sitio. Pese al esfuerzo de los profesionales, falleció en ese centro de salud.

El episodio se registró en el marco del operativo sanitario desplegado para la visita papal en Córdoba.

En FAdeA funcionan dos carpas móviles de alta complejidad equipadas con monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos y medicación de emergencia, además de siete ambulancias 4×4 para desplazamientos internos y otras 29 unidades para traslados a centros de mayor complejidad.

Más de 1.500 profesionales y voluntarios participan del dispositivo, que se articula con hospitales públicos y privados de la ciudad y cuenta con corredores sanitarios exclusivos. El Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, donde fue derivado el hombre, había sido reforzado con una carpa anexa y ambulancias de soporte como parte de ese esquema.

El predio de FAdeA, de 107 hectáreas organizadas en 58 cuadrantes, abrió sus puertas este lunes a las 18 —con adelanto respecto del horario original por la llegada anticipada de peregrinos— para la vigilia joven prevista a las 19. La misa que encabezará el papa León XIV está programada para mañana a las 10. Las autoridades estiman que el encuentro reunirá a entre 700.000 y 800.000 personas.

El operativo incluye también puestos sanitarios en otros puntos de la ciudad y recomendaciones para los asistentes, como llevar agua, alimentos, medicamentos personales y evitar el ingreso de elementos no permitidos.

Fuente: TN