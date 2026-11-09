Pagó las cuotas de un plan de ahorro, nunca le entregaron el auto y la Justicia ordenó indemnizarlo con $48.876.562

Un hombre de Córdoba contrató un plan de ahorro para comprar una camioneta 0 kilómetros y comenzó a pagar las cuotas mensuales. Aunque resultó sorteado para recibir el vehículo, la concesionaria no respetó las condiciones que le había ofrecido. Tiempo después, aceptó cambiar de plan, volvió a salir adjudicado y tampoco consiguió que le entregaran el automóvil .

El conflicto terminó en la Justicia . El Juzgado Civil y Comercial de 49° Nominación de Córdoba condenó a la concesionaria y a la administradora del plan a pagar $48.876.562,80, más intereses . La sentencia, dictada el 27 de junio de 2025 y difundida por el Poder Judicial provincial en marzo de 2026, también ordenó su publicación con fines preventivos.

La historia comenzó en septiembre de 2020, cuando Darío Alberto Campeol decidió comprar una Fiat Fiorino mediante un plan de 84 cuotas comercializado por Pinerolo S.A., conocida como Montironi.

Según consta en el expediente, la concesionaria le había ofrecido la modalidad “llave por llave” , que le permitía entregar su vehículo usado como parte de pago y abonar la diferencia.

Después de pagar 12 cuotas, el hombre resultó sorteado en noviembre de 2021. Sin embargo, al presentarse para avanzar con la adjudicación, le informaron que no aceptarían su automóvil usado y que debía pagar otros $300.000 .

Para no perder el dinero invertido, aceptó incorporarse a otro plan, esta vez para adquirir una Fiat Strada Endurance.

En mayo de 2022 volvió a salir sorteado. Presentó la documentación solicitada por WhatsApp y recibió indicaciones para completar el trámite, pero la entrega nunca se concretó .

Con el paso de las semanas, la empresa volvió a pedirle papeles que ya había enviado. Finalmente, dejó de responder sus mensajes.

El comprador continuó abonando cuotas hasta octubre de 2022. Luego presentó un reclamo ante Defensa del Consumidor y, al no conseguir una solución, inició una demanda judicial.

Durante el juicio, las empresas intentaron deslindar responsabilidades. La concesionaria sostuvo que correspondía a la administradora aprobar la documentación y autorizar la entrega.

Por su parte, FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados argumentó que no debía responder por los compromisos asumidos por el comercio.

La jueza María Virginia Arato rechazó ambas defensas y consideró que ambas empresas integraban una misma cadena comercial y debían responder frente al consumidor.

Las pruebas también demostraron que el comprador estaba al día con los pagos cuando obtuvo la segunda adjudicación. Por eso, el tribunal descartó que la falta de entrega fuera consecuencia de una deuda del cliente.

La sentencia reconoció tres conceptos:

El daño punitivo representó la mayor parte de la condena, con una suma superior a $46,7 millones.

La magistrada también ordenó remitir antecedentes a la Fiscalía para investigar la autenticidad de firmas incluidas en un documento de cesión del plan.

Por último, dispuso que la sentencia fuera difundida una vez firme, con el objetivo de advertir a otros consumidores y desalentar prácticas similares .

Fuente: TN