Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo se esperan tormentas esta semana, según el SMN

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios períodos de inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días. El pronóstico prevé chaparrones y tormentas aisladas entre el miércoles y el viernes , con nuevas probabilidades de lluvia hacia el domingo.

Este miércoles 28 de octubre, la temperatura máxima llegará a los 23 grados , mientras que la mínima será de 13.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones. Sin embargo, por la tarde podrían registrarse chaparrones y, por la noche, tormentas aisladas , con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% en ambos períodos.

El pronóstico del SMN muestra cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo de los próximos días, con temperaturas máximas de entre 22 y 25 grados .

La provincia de Buenos Aires (no incluye el AMBA) se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas durante la tarde y la noche de hoy.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm .

Fuente: TN