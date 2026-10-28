Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo se esperan tormentas esta semana, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios períodos de inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días. El pronóstico prevé chaparrones y tormentas aisladas entre el miércoles y el viernes , con nuevas probabilidades de lluvia hacia el domingo.
Este miércoles 28 de octubre, la temperatura máxima llegará a los 23 grados , mientras que la mínima será de 13.
Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones. Sin embargo, por la tarde podrían registrarse chaparrones y, por la noche, tormentas aisladas , con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% en ambos períodos.
El pronóstico del SMN muestra cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo de los próximos días, con temperaturas máximas de entre 22 y 25 grados .
La provincia de Buenos Aires (no incluye el AMBA) se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas durante la tarde y la noche de hoy.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm .
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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