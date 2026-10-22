La maestra desaparecida en Corrientes: detienen al capataz de la estancia y lo apuntan como el autor del crimen

Otros dos trabajadores de la estancia El Curupí fueron detenidos en la noche del miércoles por la desaparición de la maestra rural Nancy Estela Godoy (52) , de quien se perdió el rastro hace más de dos semanas.

Para los investigadores, el capataz Ireneo Zarza sería el autor material del ataque que terminó con la vida de la docente, cuyo cuerpo aún no pudo ser hallado. En total son cinco los sospechosos que fueron arrestados por el caso.

Fuentes judiciales dijeron a Clarín que en las últimas horas el círculo se cerró sobre este capataz de la estancia “El Curupí” a partir de los distintos testimonios recogidos para el legajo de investigación fiscal.

La pesquisa lo ubica, en las horas previas a la desaparición de Godoy, en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela.

El trabajador rural solía pernoctar en ese lugar en algunas ocasiones o bien ingerir bebidas destiladas . El alcohol, según los testimonios, lo tornaba muy agresivo.

La hipótesis fiscal es que Rosa Leguizamón podría haber facilitado el crimen. Le mintió a la maestra sobre la imposibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, porque nadie de la estancia retornaría y falseó, también, la fecha en que supuestamente se iría a una fiesta de doma en la localidad de Sauce, donde estudian sus hijos.

La situación de la mujer, que vive en cercanías de la escuela y era la baqueana que llevaba y traía a Godoy a la escuela 626 desde el Puesto 9 de la estancia, se complicó luego que se allanara su vivienda en Sauce, donde se halló una campera de color negro y un par de alpargatas que serían de la maestra rural.

Esos elementos les serán exhibidos hoy a los familiares de Godoy para su reconocimiento.

Durante la jornada de este jueves, los fiscales realizarán dos nuevas entrevistas y buscarán avanzar en la obtención de muestras de ADN de la hermana y el hijo de la víctima, con el fin de poder cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona donde se están profundizan los rastrillajes.

Fuentes vinculadas a la causa dijeron que también es complicada la situación de Leguizamón. La mujer había declarado que el viernes partió hacia Sauce, pero a los propietarios de la estancia El Curupí les envió un mensaje el sábado anunciándoles que no estaba bien e iba a buscar asistencia médica.

También se sospecha que le mintió a Nancy sobre la imposibilidad de viajar a Esquina por la falta de movilidad desde el caso de la estancia. Ese viernes, uno de los hijos de los estancieros viajó a la ciudad.

Lo que todavía no está claro para los investigadores es el rol que jugó su marido en el caso. Nahuel Rojas es otro de los detenidos por "encubrimiento agravado".

Otro detalle no menor es que en uno de los videos se ve a Rojas romper una ventana de la escuela con su machete pese a que en la puerta de acceso estaba colocada del lado de afuera la llave.

Este jueves declararán otros dos peones que trabajaban en la estancia junto a Zarza. El capataz esgrimió una coartada que aún no pudo ser corroborada. Dijo que el fin de semana pasó en la casa de sus suegros, que viven en una zona alejada de la escuela, pero ya se constató que la vivienda de esa pareja está a menos de un kilómetro.

Además, en cercanías de la escuela se halló durante los rastrillajes una boina que Zarza habría reconocido como propia ante los policías que lo fueron a buscar, aunque luego prefirió mantenerse en silencio en la Fiscalía. Esa prenda sería exhibida también a otros peones de la estancia para que la reconozcan.

El capataz estuvo a punto de quebrarse en la Fiscalía, pero finalmente optó por no declarar por recomendación de un abogado al que habría consultado horas antes, previendo este desenlace.

El último contacto de Nancy con su familia, que vive en Esquina, fue el 7 de octubre, a las 20.45 aproximadamente. La maestra le contó a su hijo que había llegado bien a la estancia, que se encuentra en un lugar de difícil acceso.

Los propietarios del establecimiento rural se encargaban de trasladarla desde Esquina hasta una zona conocida como Puesto 9, desde donde seguía viaje a lomo de caballo durante una hora y media. La encargada de acompañarla en ese recorrido era Rosa Leguizamón.

Fuente: Clarín