Una joven dio a luz en el baño de su fiesta de egresados y encontraron al bebé muerto en un cesto de basura

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Melissa Drexler, conocida por los medios estadounidenses como “la madre del baile”, protagonizó un caso que conmocionó a Estados Unidos en 1997. La joven, que cursaba la escuela secundaria, dio a luz en el baño durante la fiesta de graduación de su colegio, en Nueva Jersey. El bebé fue encontrado sin vida dentro de un cesto de basura.

Drexler había mantenido el embarazo en secreto incluso para su familia, sus amigos y el padre del bebé. El 6 de junio de 1997, durante la celebración, se quejó de dolores abdominales y se dirigió al baño, donde dio a luz.





Según la investigación, después del parto colocó al recién nacido en una bolsa de plástico y lo dejó en un cesto de basura. Posteriormente, regresó al salón, comió y bailó con su novio.

El caso salió a la luz cuando una persona encargada de la limpieza encontró al bebé y alertó a las autoridades. La investigación permitió reconstruir lo ocurrido durante la fiesta y derivó en un proceso judicial contra la joven.