Una nena de 10 años fue al hospital por un dolor de panza y descubrieron que estaba embarazada de 6 meses

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Una nena de 10 años fue atendida en un hospital de Colonia Dora, en Santiago del Estero, por un dolor abdominal y los médicos descubrieron que cursaba un embarazo de aproximadamente seis meses. Tras la denuncia y la intervención de las autoridades, su padrastro, de 33 años, fue detenido por orden judicial, acusado de abuso sexual infantil.

El caso salió a la luz durante la consulta médica, cuando una obstetra constató el embarazo y dio aviso a las autoridades. Según trascendió, la menor señaló a su padrastro como responsable de los abusos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Farías, quien dispuso distintas medidas para esclarecer los hechos y localizar al sospechoso.

La detención se concretó el martes, alrededor de las 10.10, en una vivienda de una zona rural del departamento Avellaneda. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el teléfono celular del hombre, que será sometido a pericias para buscar elementos de interés para la causa.

Los investigadores avanzan con las actuaciones judiciales y el análisis de las pruebas reunidas. Hasta el momento, no trascendieron oficialmente los resultados de los estudios periciales ni detalles sobre las medidas de protección dispuestas para la menor.