Un trabajador rural de 38 años murió tras caer de un caballo

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Moises Araújo dos Santos, un trabajador rural de 38 años, murió el domingo 18 de octubre, seis días después de sufrir una caída de caballo en el estado de Bahía, Brasil.

El accidente ocurrió el 12 de octubre. Tras el hecho, fue asistido en la Unidad Mixta de Salud Dr. Pedro A. Brito, en Amélia Rodrigues, y luego trasladado en ambulancia al Hospital General Clériston Andrade, en Feira de Santana.

Según informaron desde el centro de salud, el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico y falleció a las 13:20 del domingo.

El Centro Integrado de Comunicación fue notificado del fallecimiento a las 14:53. Se solicitó una autopsia y el cuerpo fue trasladado al Departamento de Policía Técnica.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias de la caída ni información sobre el velatorio y el sepelio.