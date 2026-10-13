El juicio por la muerte de Maradona continúa hoy con los alegatos de las querellas de Jana y Dieguito Fernando

El juicio por la muerte de Diego Maradona continuará este martes 13 de octubre con los alegatos de cierre de dos de las querellas que representan a sus hijos. Será el turno de Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona , y Félix Linfante , representante de Jana Maradona , que expondrán sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

La audiencia se desarrollará en la etapa final del debate, en la que las partes presentan sus conclusiones sobre las pruebas producidas durante el juicio y fundamentan sus pedidos de condena o absolución para los siete profesionales de la salud imputados por la muerte del exfutbolista.

Dieguito Fernando no estará presente en la audiencia de este martes . Baudry confirmó a TN que en su lugar estará Verónica Ojeda , madre del hijo menor del Diez. El abogado precisó que Dieguito irá el día en que difundan la sentencia.

La semana pasada, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron sus alegatos y cuestionaron la atención médica que recibió Maradona durante las dos semanas previas a su fallecimiento.

La acusación describió ese período como marcado por la desorganización y atribuyó a los acusados distintas acciones y omisiones que, según sostuvieron, llevaron a su muerte .

En ese sentido, la Fiscalía solicitó penas de prisión para seis de los imputados y pidió que se retiren los cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna.

El cronograma de los alegatos continuará el miércoles 14 de octubre con las exposiciones de Fernando Burlando , abogado de Gianinna y Dalma Maradona, y Pablo Jurado , representante de las hermanas del Diez.

Luego llegará el turno de las defensas . Las exposiciones están previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre . Por Leopoldo Luque alegarán Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín; mientras que por Agustina Cosachov lo harán Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán.

También expondrán Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz ; Franco Chiarelli, abogado de Ricardo Almirón ; Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini ; Martín Montalto, representante de Mariano Perroni ; y María Julia Marcelli, defensora oficial de Pedro Di Spagna .

Una vez concluidos los alegatos, los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar. El jueves 22 de octubre será la última jornada prevista del juicio.

Fuente: TN