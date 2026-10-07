“No te quiero dejar sola”: La desgarradora despedida de la mamá de Bakari, la nena de 3 años asesinada

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La localidad de Pomona, Río Negro, despidió a Aythanna Bakari Eluney, la nena de 3 años asesinada el sábado en Villa La Angostura.

La pequeña fue velada durante varias horas en la sala municipal y luego trasladada al cementerio local. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante el último adiós, cuando Anahí Pino, la mamá de Bakari, sufrió una descompensación y tuvo que recibir asistencia médica antes de ser trasladada al hospital.

Más tarde, la joven regresó al cementerio y permaneció junto a su padre, Carlos Pino, durante la ceremonia.

En medio de la despedida y bajo la lluvia, Anahí expresó el dolor que le provocaba separarse de su hija: “No te quiero dejar acá sola, hijita mía, no te quiero dejar sola a la noche”.

La ceremonia se realizó sin discursos formales. La familia permaneció unida durante todo el momento y se acompañó en medio de la conmoción. Belén, tía de la niña, también la despidió con un mensaje en redes sociales: “Mi nena linda, amor de la tía, acompáñanos siempre, la tía Belén te ama con todas sus fuerzas”.

Había viajado más de 700 kilómetros para visitar a su papá

Bakari había viajado junto a su mamá desde Río Negro hasta Villa La Angostura para visitar a su padre, quien se había instalado en esa localidad por cuestiones laborales.

Madre e hija recorrieron más de 700 kilómetros y llegaron a la localidad pocos días antes del crimen. Una mujer que coincidió con ellas durante el viaje recordó que la niña permaneció despierta durante buena parte del trayecto y que viajaba en brazos de su mamá.

El crimen de Bakari

El asesinato ocurrió el sábado alrededor de las 18:30, en una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos.

Según la investigación, en medio de una agresión contra Anahí, el padre de la niña habría atacado a Bakari con un arma blanca. La pequeña murió en el lugar.

La causa fue caratulada como homicidio doblemente calificado por el vinculo.