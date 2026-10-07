Dos adolescentes quedaron gravemente heridos tras chocar la moto en la que viajaban contra un auto

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Dos adolescentes de 13 y 14 años resultaron gravemente heridos tras protagonizar un brutal choque entre la moto en la que viajaban y un automóvil en Villa Elisa, partido de La Plata.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles 423 bis y 14. Los adolescentes circulaban a bordo de una Honda Tornado de 250 cc cuando, por motivos que son investigados, chocaron de frente contra un Ford Fiesta.

El impacto fue de gran violencia y ambos jóvenes sufrieron heridas de extrema gravedad. Personal médico los asistió en el lugar y luego los trasladó de urgencia al Hospital de Niños de La Plata.

El momento del choque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Según fuentes oficiales citadas por el diario El Día, las imágenes permitirían observar que los motociclistas habrían cruzado la bocacalle sin tomar las debidas precauciones.

El conductor del Ford Fiesta permaneció en el lugar y, de acuerdo con los policías que arribaron al lugar, se encontraba profundamente conmocionado por lo ocurrido.

Investigan las circunstancias del choque

La investigación busca determinar cómo se produjo el impacto y establecer las responsabilidades correspondientes. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán una de las principales pruebas para reconstruir la secuencia.

El accidente se produjo en una semana marcada por otros hechos viales graves en La Plata y localidades de la región, donde distintos siniestros dejaron víctimas fatales y personas heridas.