Intentó escapar de un robo, atropelló y mató a uno de los asaltantes: detuvieron a un supuesto cómplice

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Un hombre de 61 años intentó escapar de un robo y, durante la maniobra, atropelló a uno de los sospechosos, quien murió como consecuencia del impacto. El hecho ocurrió durante la noche del jueves en Lomas del Millón, partido de La Matanza, y por el avance de la investigación fue detenido un joven de 27 años.





Según informaron fuentes policiales, Daniel Alfredo Tireni circulaba por la zona cuando fue sorprendido por varios hombres que se movilizaban en un Volkswagen Suran gris. Los sospechosos, que habrían estado armados, intentaron cometer un robo y, ante esa situación, el hombre aceleró para escapar.





Durante la maniobra, Tireni atropelló a uno de los delincuentes, identificado como Ángel Nahuel Gilardoni, de 25 años. Tras el impacto, los demás integrantes del grupo lo cargaron en la Suran y lo trasladaron hasta una vivienda ubicada en Cochabamba al 1800, en Villa Madero, donde residía su madre.





La mujer llamó al 911 y explicó que un amigo de su hijo había llegado con Gilardoni ensangrentado e inconsciente. Cuando arribó el personal médico, constató que el joven había muerto.





A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido mediante el análisis de distintas cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron establecer la secuencia del presunto intento de robo, el momento en que Gilardoni fue atropellado y el posterior traslado hasta la vivienda de su madre.





En el lugar donde se produjo el episodio, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre .22, cuyo número de serie deberá ser determinado mediante pericias de Policía Científica, además de la culata de un revólver.





Cómo llegaron al detenido





La investigación permitió identificar el Volkswagen Suran gris utilizado durante el episodio. El vehículo pertenecía a Brian Nicolás Sancho, de 28 años, quien se presentó en una dependencia policial junto con su pareja.





Ambos explicaron que utilizaban el automóvil para trabajar como remís y que también se lo alquilaban a un hombre llamado Franco. Según su relato, esa mañana el joven les había dicho que había sufrido un accidente de tránsito.





Sin embargo, al revisar el vehículo encontraron manchas de sangre en el interior. Posteriormente, una amiga en común se comunicó con ellos y les habría informado que no se había tratado de un accidente, sino que Franco había utilizado el auto para ir a robar y que uno de sus amigos había muerto.





Con esa información, los investigadores localizaron al sospechoso y, con autorización del propietario de la vivienda, ingresaron al domicilio. Allí detuvieron a Franco Abadie, de 27 años, y secuestraron su teléfono celular.





También quedó secuestrado el Volkswagen Suran, que será sometido a las pericias correspondientes para determinar qué participación tuvo en el episodio.





Abadie fue imputado por robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa.





La investigación continúa para establecer el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados en el intento de robo y reconstruir con precisión las circunstancias en las que murió Gilardoni.



