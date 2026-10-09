Un nene de 3 años murió por la picadura de una garrapata

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Pedro Luca, un nene de 3 años, murió a causa de la fiebre maculosa luego de ser picado por una garrapata en Brasil. Según trascendió, su madre advirtió sobre la picadura durante seis consultas médicas, pero no se habría llegado a un diagnóstico correcto.

El pequeño presentó fiebre alta y manchas en la piel, síntomas que pueden confundirse con los de otras enfermedades. Su estado de salud empeoró rápidamente hasta que se produjo el desenlace fatal.

La familia había acudido en reiteradas oportunidades a los centros de salud y cuestionó la atención recibida, al considerar que no se le dio la debida importancia al antecedente de la picadura de la garrapata.

La fiebre maculosa es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Rickettsia, que pueden transmitirse a través de la picadura de garrapatas infectadas. En Brasil, una de las principales especies involucradas es la conocida como garrapata estrella.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza, los dolores musculares y las manchas en la piel. La enfermedad puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones graves.

El diagnóstico temprano y el inicio inmediato del tratamiento con antibióticos son fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones. Ante la sospecha de fiebre maculosa, es importante buscar atención médica urgente e informar sobre cualquier contacto con garrapatas.