La maestra desaparecida en Corrientes: su denuncia por el abandono de la escuela y las sospechas de la familia

Apenas llegó, Nancy Godoy (52) hizo un primer video en el que mostró la situación de la Escuela Primaria Común N° 626. Era agosto y tomaba a su cargo una tarea difícil: poner de pie el lugar, que parecía completamente abandonado luego de que el último docente se fuera tiempo atrás.

Llegó ahí motivada por la vocación, pero también por la necesidad. Hacía 10 años que no conseguía un puesto fijo en la docencia , así que cuando la oportunidad le llegó no lo dudó. Hasta tuvo que resignar días de cursada en la formación de educación especial para poder asistir a su nuevo trabajo.

"Ahora limpiamos todo. Y estamos acomodando libros que se puedan rescatar, algunos estaban mojados . Todavía me falta más. Mañana si Dios quiere seguimos", se la escucha decir a la docente en uno de los vídeos que se difundió en redes sociales luego de que se conociera su desaparición.

En las imágenes compartidas se ven bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños tapados con tierra, pastos sin cortar, libros mojados y hasta basura desparramada.

Nancy había tomado el cargo de directora suplente a principios de agosto de este año. Tenía que hacer 18 kilómetros desde Esquina hasta la estancia El Curupí , propiedad de la familia Winkler. Ese tramo podía hacerlo en auto si alguien la alcanzaba, pero lo que seguía después no.

Desde la estancia tenía que conseguir un caballo para transitar un camino hostil, lleno de bañados, de entre 2 y 3 horas hasta la escuelita.

Por eso cuando pisó por primera vez el lugar no dudó en registrar lo que veía y, luego, denunciarlo en el Consejo General de Educación de la provincia e iniciar un expediente. Ahora, todas esas revelaciones que hizo la docente quedaron bajo la lupa para determinar si están vinculadas a su desaparición.

Eso hizo la mañana del 15 de agosto, ante padres y vecinos para dejar constancia de la situación en la que se encontró la escuela con una matrícula de 8 alumnos.

"Cuando me apersoné en primera persona a dicha institución, la parte edilicia totalmente abandonada, repleta con bichos de todo tipo, inodoros totalmente llenos de tierra. Tal es así que una mamá tuvo que ayudar con la limpieza, estuve dos días para lograr más o menos que el lugar sea habitable ", declaró Nancy.

En su declaración, Nancy explicó que los padres y vecinos de la zona decían que el docente anterior se había ausentado desde hacía 2 o 3 años, pero que a ella cuando le entregaron la llave del lugar le habían dicho que el antecesor se había marchado hacía un mes.

Nancy encontraba imposible quedarse a dormir en la escuela y se iba a dormir a la casa de Rosa Leguizamón . Esta mujer se encuentra ahora detenida por "encubrimiento agravado" en la desaparición. Sus propios hijos eran alumnos de Nancy en esa escuelita, y ella vivía a menos de 200 metros de allí.

La docente desaparecida también comentó que no tenía agua en la escuela , por lo tanto, debía buscar agua del vecino o de la laguna para poder limpiar el piso.

"Las paredes de frente tienen rajaduras, el techo de adelante parece que en cualquier momento se cae, los ventanales rotos, al estar tanto tiempo cerrada la humedad por dentro los deterioró, las telas se rompen, sacando paladas de tierra y suciedad de ratas, murciélagos , están entre el techo y el machimbre; por la noche no te dejan dormir y el olor es insoportable . Así me quedé durmiendo en este lugar", señaló Nancy.

Contó que tuvo que ordenar sobre un pupitre, ya que no había muebles. "No existe un mástil, solo un hierro alto donde se colocó la bandera, que por cierto estaba rota y sucia, no se distinguían los colores celeste y blanco. La lavé"

En esa misma declaración, Nancy dijo que no se constató ningún tipo de documentación del año 2026, 2025 o 2024. Solo existían registros de otros años muy viejos que daban información de esta institución.

"Yo y la señora Rosa (Leguizamón) limpiamos, dejamos en condiciones de poder estar, pero falta desratizar con roedores y murciélagos del techo. También se encontraron bolsos de cemento hechos piedra (...) Bueno, también existen vídeos de todo esto", aclaró.

Pero ese expediente que Nancy inició sobre el mal funcionamiento de la escuela sigue en el mismo lugar.

El 6 de octubre, Nancy se fue de Esquina para seguir su labor docente en la escuela. Su último mensaje fue a su hijo más chico el día 7. Nunca más volvió a escribir. Ya van 15 días de ese momento.

Desde entonces, los vecinos de Esquina están movilizados y este miércoles volvieron a marchar por las calles para pedir justicia por Nancy. Al caer la tarde, la localidad se llenó de palmas, velas blancas y cientos de carteles con la cara de la docente desaparecida y frases en reclamo por verdad y porque no se repita la historia de Loan Danilo Peña (5), desaparecido en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

"Nancy no desapareció de un lugar cualquiera, desapareció de su lugar de trabajo, de una escuela , en dónde se imparte conocimiento. Nancy no está donde debería estar, ni en su casa ni en la escuela. Queremos justicia", dijo por altavoz una de las vecinas.

Otro agregó al micrófono que hoy falta una persona, una mamá: "No queremos más silencio, no queremos más encubrimiento, queremos la verdad , qué queremos para Nancy. Queremos justicia. Nancy presente".

Se formó un círculo humanitario alrededor de la sede de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina. Entre todos los presentes exigieron, como cada día que pasa, que la Justicia diera una respuesta del paradero de Nancy y que se aliviara así el dolor de toda su familia.

En medio de los cientos de rostros que se autoconvocaron para asistir, la de su hijo José se destacó por sus ojos tristes, enrojecidos.

Tiene 28 años, es el hijo del medio del matrimonio de Nancy. Los otros dos hermanos son Adán y Sebastián.

"Esto no se va a quedar así. No queremos que se tape la verdad . Mi madre era alguien de fe y fue ella quien me enseñó todo eso a mí", dijo al micrófono José, mientras sostenía la imagen de su mamá.

Su hermano Sebastián añadió: "No la van a ensuciar a mi mamá, no voy a dejar que pase. Ni que ella sea una desaparecida más en Corrientes".

Un poco después, sus propias compañeras de formación docente se acercaron a describir lo que significa Nancy en sus vidas.

" Nancy se encontró con un abandono, con la falta del Estado que debería protegernos. La supervisora estaba en conocimiento de la situación que se encontró Nancy y no hizo nada", expresó una de sus amigas y compañeras de profesión.

"Se dicen tantas cosas, se publican tantas cosas. La gente se entera antes que nosotros. Yo le mandé un vídeo el día que jugó la Selección. Ella me lo pidió, le llegó, pero no lo vio", comentó a Clarín José, el hijo de Nancy.

El joven manifestó que todo se hizo mal y que apenas ocurrió se tenía que detener a todos, no demorarlos y soltarlos.

" Ella se sentía observada, tenía miedo . Yo digo que ya la estaban midiendo, viendo lo que hacía. La dueña de la estancia que era la que la venía a buscar y la llevaba hasta ahí no hizo nada, algo se está tapando. A mi mamá la supervisora le exigía que vaya y que cumpla, si no iba le abrían sumario ", agregó.

Dijo que quizás a partir del video que publicó su mamá pudo haber recibido alguna amenaza que ellos desconocieron.

Por ahora, la fiscalía detuvo a tres personas por "falso testimonio y encubrimiento agravado". Rosa Leguizamón y su marido Nahuel Rojas están imputados luego de que se contradijeran en sus declaraciones.

Ahora, un allanamiento en una casa de Sauce que es de ellos confirma que había una campera y una ojota de Nancy ahí.

En base a estos elementos y otros que reunidos en el expediente, en la fiscalía a cargo de la investigación no descartan agravar la imputación de los puesteros Rosa y Nahuel a una participación necesaria en femicidio.

Por otro lado, el peón Ernesto Ezequiel Bordón fue detenido por "falso testimonio".

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín