Nuevo capítulo judicial: citan por separado a Facundo Moyano y a Candela Arizaga por la orden de restricción de acercamiento que pesa sobre el exdiputado

Un nuevo capítulo se suma a la escandalosa relación entre Facundo Moyano y la modelo Candela Arizaga. La Justicia los citó por separado este jueves. La intención de la defensa del exdiputado es que se deje sin efecto la perimetral de acercamiento que pesa sobre el hijo de Hugo, luego del público conflicto del 4 de agosto cuando apareció la influencer semidesnuda corriendo y pidiendo ayuda por Avenida del Libertador al 5400, a metros del departamento del hijo del gremialista.

La citación fue pedida por el abogado de Moyano, quien solicitó el levantamiento de la orden restrictiva que le impide acercarse a su novia.

Facundo deberá presentarse con sus abogados, Alejandro Valle y Darío Saldaño este jueves a las 10 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, ubicado en pleno centro porteño. La idea de la defensa es escuchar ambos testimonios como para dejar sin efecto la medida cautelar impuesta por la Justicia.

“Contrariamente a lo que dice la Fiscalía (encabezada por Florencia Nocerez), existen dos informes del equipo de intervención domiciliaria y asistente social, hacia Candela (Arizaga). Ella siempre sostuvo que no hubo violencia y consta en dichos informes”, deslizaron desde el entorno defensor de Moyano.

Tres horas más tarde de la citación de Moyano, será el turno de la influencer con Roberto Herrera, su abogado, en la misma sede judicial. Aunque, minutos antes, Arizaga deberá someterse a una evaluación que realizará la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). En sí, la citación busca determinar si la modelo pudo haber sido presionada para cambiar sus argumentos con respecto a la situación vivida con su novio.

Sin embargo, no es seguro que Arizaga se presente . Su abogado precisó que la citación era para el lunes pasado cuando no se pudo presentar, y que "era muy difícil" que testificara en la reprogramación de este jueves. Así que la presencia de la influencer está en suspenso .

Dicha convocatoria se produjo luego de que trascendieran imágenes de un encuentro de la pareja en Madrid. Fotos que fueron enviadas por Moyano a Moria Casán, quien las divulgó a través de su programa que se emite por El Trece .

" Hace dos meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió. De 20 testigos, uno sólo dijo que yo manifesté que hubo violencia", publicó en Instagram durante las últimas horas, Arizaga. Y cerró: "No se lo deseo a nadie. Así que los que me van a criticar, pónganse a investigar un poco la situación".

Desde la defensa del hijo de Hugo sostienen que "las lesiones que presentó Arizaga después de lo ocurrido el 4 de agosto no fueron consecuencia de una agresión de Moyano, sino de una caída. En particular, mencionaron las marcas que tenía en las uñas y en las rodillas".

El caso, investiga presuntos hechos de violencia de género y privación ilegitima de la libertad ejercidos por Moyano. Y desde entonces rige una cautelar que restringe el acercamiento y el contacto de la pareja. Algo que claramente fue quebrado semanas atrás en Madrid.

Por otro lado, se investiga si Facundo Moyano y su novia se encontraron en un hotel céntrico, previo al viaje a España. Dicha investigación sobre Moyano derivó en una imputación por "desobediencia", ya que en el momento que se habrían encontrado pesaba una restricción de acercamiento. Los registros indican que Moyano paró en ese lugar entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.

Este lunes, la Justicia peritará las filmaciones de las cámaras de seguridad del hotel que determinarán si la modelo estuvo con el exdiputado en el lugar.

A esto se sumó un peritaje sobre los teléfonos celulares de ambos. Los dispositivos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del hotel durante distintos momentos de septiembre, un elemento que la Fiscalía incorporó a la investigación para determinar si efectivamente hubo "desobediencia" por parte de Moyano.

Fuente: Clarín