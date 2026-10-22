Un delincuente que tenía pedido de captura murió luego de un tiroteo con la Policía en José C. Paz: había asesinado a un agente meses antes

Un tiroteo en la localidad bonaerense de José C. Paz terminó con la muerte de un joven delincuente y un policía herido de bala este miércoles. El muerto, identificado como Joel Dylan Carrizo, de 22 años, se habría disparado en la cabeza al verse acorralado por los efectivos.

El enfrentamiento a los tiros ocurrió en la vía pública sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 3600. Allí se dio una persecución por los techos de las viviendas de la zona, luego de que el Carrizo fuera identificado como el principal apuntado por el homicidio del agente penitenciario Alberto Javier Ávalos, crimen por el que tenía una orden de captura.

Durante la persecución , un policía sufrió una herida de bala en la pierna: un proyectil impactó en el parabrisas de un patrullero y lo hirió. Desde la propia policía confirmaron que está fuera de peligro .

Las primeras versiones indican que se escucharon varios disparos desde la casa donde se habría refugiado Carrizo, quien terminó allí acorralado por los agentes. En el lugar, las autoridades secuestraron una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros con su cargador colocado.

La UFI Nº25 quedó a cargo de la investigación para esclarecer los detalles respecto al tiroteo y la muerte de Carrizo.

El crimen de Ávalos sucedió el 14 de febrero de este año en Gaspar Campos y Ruta 197, donde motochorros que se movilizaban en dos vehículos quisieron robarle la suya. El penitenciario recibió varios tiros y murió poco después en el Hospital Mercante, mientras que la hijastra que lo acompañaba resultó ilesa.

En un video, tomado por una cámara de seguridad, se vio cómo los ladrones abordaron a la víctima para robarle, y tras resistirse , se desató la balacera que terminó con su vida.

El prontuario de Carrizo ya sumaba detenciones por drogas y armas en José C. Paz y San Miguel, además de la búsqueda de otro imputado apodado "Cachi".

Este caso fue investigado por los agentes de la UFI N° 23 y el Juzgado de Garantías N° 6.

Fuente: Clarín