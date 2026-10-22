Una mujer de 71 años murió días después de ser atacada por un enjambre de abejas en una zona rural

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Una mujer de 71 años murió el martes 20 de octubre, cuatro días después de haber sido atacada por un enjambre de abejas en Itabuna, al sur del estado brasileño de Bahía. Otra mujer de 66 años, que también sufrió picaduras durante el episodio, permanece internada en terapia intensiva.

La víctima fue identificada como Adélia Silvina de Jesus. El ataque ocurrió el viernes 16 de octubre, cuando se encontraba sentada frente a una vivienda junto a una vecina, en el barrio Jaçanã, dentro del complejo habitacional Núcleo Habitacional da Ceplac.

Al advertir lo que ocurría, familiares y vecinos intentaron auxiliarlas, pero también fueron atacados por las abejas. Según los relatos de los residentes, al menos diez personas sufrieron picaduras. Los afectados recibieron asistencia del Servicio de Atención Móvil de Urgencias y del Cuerpo de Bomberos, y algunos fueron trasladados al Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

Adélia recibió el alta médica el sábado 17, al igual que una prima de 60 años que también había sido atacada. Sin embargo, el martes volvió a sentirse mal y tuvo que ser trasladada nuevamente al hospital, donde sufrió un paro cardíaco y murió.

La familia informó que la mujer tenía diabetes, hipertensión y problemas de salud mental. Hasta el momento, no se confirmó que las picaduras hayan sido la causa de su muerte.

Otra mujer permanece internada

Una segunda víctima, conocida como dona Nil, de 66 años, continúa internada en terapia intensiva. Según sus familiares, presenta una evolución favorable.

El ataque también afectó a tres mascotas. Dos perros murieron tras recibir picaduras, mientras que una gata fue atendida por un veterinario y se encuentra en recuperación.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el enjambre estaba instalado en el interior de una palmera, en el patio de una vivienda. Tras asistir a las víctimas, los efectivos regresaron al lugar para identificar el origen de las abejas y controlar el enjambre, con el objetivo de evitar nuevos ataques.

Las autoridades recomiendan no intentar retirar un enjambre por cuenta propia, evitar movimientos bruscos, alejarse del lugar y llamar a los bomberos al número 193.