Un país multa a ciclistas que crucen la senda peatonal arriba de la bicicleta: cuál es y de cuánto es la sanción

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La seguridad vial es una de las prioridades de las autoridades de tránsito en España . Con el objetivo de proteger a los usuarios más vulnerables de la vía pública, el Reglamento General de Circulación establece una serie de normas que también alcanzan a quienes se desplazan en bicicleta.

Entre las disposiciones mencionadas se encuentra la obligación de bajarse de la bicicleta para cruzar por una senda peatonal . Aunque es una práctica habitual, atravesar el paso de cebra sin descender del rodado puede implicar una sanción, según las circunstancias y la normativa aplicable.

La sanción mencionada para quienes cruzan un paso de cebra montados en la bicicleta es de 200 euros . La infracción puede ser detectada por los agentes de tráfico, de acuerdo con las circunstancias del caso.

La regla se relaciona con que la bicicleta es considerada un vehículo cuando circula . Por eso, sus conductores deben respetar las normas de circulación y no pueden utilizar los espacios reservados para peatones como si fueran parte de la calzada habilitada para bicicletas.

Para atravesar una calle por una senda peatonal , los ciclistas deben bajarse de la bicicleta y caminar junto a ella, sujetándola por el manillar. De esa manera, cruzan a pie y pueden utilizar el espacio destinado a los peatones.

Sin embargo, hay una excepción: si existe un paso específico para bicicletas, paralelo al cruce peatonal y debidamente señalizado , los ciclistas pueden utilizarlo sin necesidad de descender del rodado, siempre que respeten las indicaciones correspondientes.

El Reglamento General de Circulación contempla distintas obligaciones para los ciclistas, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir los riesgos de accidentes . Entre las principales pautas, se encuentran:

Con estas reglas, las autoridades buscan mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores , además de reducir las situaciones de riesgo en calles y cruces.

Fuente: TN