Si tenés un lavarropas sin uso, tenés un tesoro: cómo reutilizar el cristal de la puerta

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Los lavarropas pueden durar muchos años , pero cuando se rompen o dejan de funcionar, algunas de sus piezas todavía pueden aprovecharse. Una de ellas es el cristal de la puerta , que puede reutilizarse para crear objetos decorativos, siempre que esté en buenas condiciones y se manipule de manera segura.

Su forma curva permite adaptarlo a distintos proyectos para el hogar. Sin embargo, antes de reutilizarlo, es importante comprobar que no tenga fisuras ni bordes dañados y elegir una base firme que pueda soportar su peso.

Antes de desechar un lavarropas viejo, conviene revisar qué partes se pueden recuperar. El cristal de la puerta ofrece distintas posibilidades decorativas , aunque su forma y resistencia deben tenerse en cuenta antes de elegir un proyecto.

La forma curva del cristal puede servir para crear un centro de mesa para la cocina o el comedor . Para eso, es importante seguir algunas recomendaciones:

Si se quiere utilizar como frutero, primero hay que comprobar que el cristal sea apto para el contacto directo con alimentos. No conviene colocar comida sobre una pieza cuyo uso alimentario se desconoce .

Otra posibilidad es aprovechar la forma curva del cristal para crear un objeto decorativo para el patio o el jardín . Antes de hacerlo, hay que comprobar que la pieza pueda soportar el uso previsto y que quede protegida frente a golpes y caídas.

La seguridad es fundamental al reutilizar este tipo de piezas. Si el cristal presenta fisuras, bordes dañados o signos de deterioro, es mejor no utilizarlo.

Recuperar componentes de un electrodoméstico en desuso puede ayudar a reducir residuos y aprovechar materiales que todavía están en condiciones de uso . Entre las principales ventajas se encuentran:

Fuente: TN