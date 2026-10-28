Una docente fue atacada por una alumna en plena clase y terminó internada

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Una profesora de la Escuela Secundaria N.º 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas” fue hospitalizada luego de ser agredida físicamente por una estudiante dentro del aula. El episodio ocurrió en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y generó preocupación en la comunidad educativa.

Según trascendió, el conflicto comenzó durante una clase en la que la docente explicaba las nuevas medidas que regulan el uso de teléfonos celulares en el establecimiento. Ante la negativa de la alumna a guardar su dispositivo, pese a los reiterados pedidos, la situación escaló hasta convertirse en una agresión física.

De acuerdo con los testimonios difundidos, la estudiante habría tomado a la profesora de los pelos, la arrastró y la tiró al suelo frente a sus compañeros. Algunos alumnos registraron lo sucedido con sus teléfonos celulares y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Además, trascendió una denuncia sobre un presunto pedido de las autoridades escolares para que estudiantes y docentes eliminaran los videos del ataque. Esta situación también habría quedado bajo investigación.

Tras lo ocurrido, los gremios docentes SUTEBA y Educadores Nicoleños Asociados (ENIA-FEB) expresaron su repudio y preocupación por el episodio. Asimismo, reclamaron medidas urgentes para proteger a los trabajadores de la educación.

Entre los pedidos, solicitaron a la Jefatura Distrital la conformación de una mesa intersectorial que permita abordar y prevenir situaciones de violencia en las escuelas. Desde los sindicatos señalaron la necesidad de que las instituciones educativas cuenten con acompañamiento y herramientas para afrontar este tipo de problemáticas.