Video: un auto chocó a toda velocidad, volcó y el conductor salió despedido en Lomas de Zamora

Un conductor salió despedido de su auto después de chocar contra unos postes de contención y volcar en el barrio Santa Catalina, en Lomas de Zamora .

El accidente ocurrió el domingo, cerca de las 14.30, y quedó registrado por una cámara de seguridad . El hombre sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital.

El episodio ocurrió en la esquina de la avenida Capitán Giachino y la calle Leña . Según informó el diario La Unión , el vehículo circulaba a gran velocidad cuando su conductor perdió el control y chocó contra las estructuras de protección instaladas sobre la vereda.

La violencia del impacto provocó que el hombre saliera despedido hacia el medio de la calle, mientras que el auto dio varios giros hasta quedar volcado sobre la puerta del acompañante.

A pesar de que había personas en las inmediaciones, ninguna fue atropellada.

Una cámara de seguridad registró la secuencia del accidente. En las imágenes se observa cómo el vehículo impacta contra los postes de contención , vuelca y termina con importantes destrozos.

En esa esquina funciona una pinturería. Las estructuras de protección impidieron que el auto avanzara sobre la vereda y chocara contra el comercio.

Después del impacto, varios vecinos se acercaron para asistir al conductor y llamaron a la Policía para solicitar ayuda.

Minutos después del choque, llegaron al lugar un patrullero y una ambulancia. Los equipos de emergencia asistieron al hombre y lo trasladaron a un hospital en grave estado, debido a los golpes que sufrió durante el impacto y la caída sobre el asfalto.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre su identidad ni un nuevo parte médico acerca de su evolución.

Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo todavía se investigan.

El accidente ocurrió a plena luz del día, en una esquina donde había vecinos, y pudo haber tenido consecuencias aún más graves si el vehículo hubiera avanzado sobre la vereda.

Fuente: TN