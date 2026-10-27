Dos expertos en limpieza coinciden: “Lo mejor para que las puertas no se pongan amarillas con el tiempo es pasarles agua y jabón”

Las puertas cumplen un rol clave en cualquier casa: no solo separan ambientes y aportan privacidad, sino que también suman estilo y personalidad a la decoración. Sin embargo, el uso diario hace que acumulen suciedad, marcas de dedos y polvo, sobre todo en los marcos y rincones menos accesibles.

Por eso, mantenerlas limpias es fundamental para que luzcan como nuevas durante años. Dos expertas en limpieza , María Belén Romero y Andrea Caaveiro , coincidieron en que la mejor manera de evitar que las puertas se pongan amarillas es lavarlas con una solución simple de agua y jabón en escamas .

Romero, reconocida en redes por sus consejos de limpieza, compartió su fórmula para dejar las puertas impecables y sin rastros de amarilleo. Su mezcla lleva 300 mililitros de agua templada, una cucharadita de jabón natural rallado y 100 mililitros de alcohol de limpieza .

El paso a paso es sencillo: mezclar los ingredientes hasta que el jabón se disuelva, dejar enfriar y luego colocar la solución en un pulverizador. Se aplica sobre la superficie y se pasa un trapo limpio. Según Romero, este método sirve tanto para puertas como para muebles lacados y tiradores, eliminando manchas y marcas de dedos sin dejar restos grasos.

La experta asegura que, a diferencia de otros productos, esta mezcla casera mantiene las puertas blancas y brillantes, sin que tomen ese tono amarillento que suele aparecer con el tiempo.

Por su parte, Andrea Caaveiro propone una alternativa aún más simple, apta para puertas blancas, oscuras o de madera. Solo se necesitan agua tibia y jabón en escamas , aunque también se puede usar jabón blando o líquido.

Si la suciedad es mucha o hay manchas difíciles, Caaveiro recomienda sumar vinagre o amoníaco a la mezcla, y para las puertas blancas, limpiar previamente con piedra blanca o cif en caso de manchas complicadas.

El procedimiento consiste en llenar un balde con agua tibia, agregar el jabón y mezclar bien. Se humedece una bayeta de microfibra en la solución y se limpia la puerta de arriba hacia abajo. Para facilitar la tarea en las zonas altas, la experta sugiere envolver la bayeta en una mopa y pasarla por ambas caras de la puerta.

Fuente: TN