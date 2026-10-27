Publicidad - Anunciante
NACIONALES

Corrientes: encontraron ropa quemada en la casa de un detenido por la desaparición de Nancy Godoy

Redacción CNM octubre 27, 2026

La Policía de Corrientes encontró prendas quemadas en la casa donde residía Ireneo Zarza , uno de los imputados por la desaparición de la docente Nancy Godoy.

El hallazgo se produjo a 150 metros de la escuela rural en la que la docente trabajaba como directora, y en las próximas horas se realizarán pericias de ADN para determinar si las prendas le pertenecían.

Fuentes del caso confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que en las últimas horas se concretó un nuevo operativo en la construcción rural en la que habitaba el acusado y allí se incautaron prendas: “No se sabe si están completa o parcialmente quemadas”.

Godoy fue vista por última vez en el paraje El Malezal , zona donde continúan la búsqueda y los rastrillajes. Las autoridades confirmaron que arribó a la institución educativa después de varias horas de viaje. La tapera donde se produjo el hallazgo se encuentra a escasos 150 metros de la escuela rural.

El Juzgado de Garantías de Esquina dispuso prisión preventiva sin plazo para el capataz Ireneo Antonio Zarza y para tres de los otros imputados en la causa.

La medida, adoptada el 24 de octubre de 2026 a pedido de la Fiscalía y la querella, alcanza también al peón Felipe Sandoval , imputado como coautor material del presunto femicidio, y se suma a las órdenes ya vigentes para Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón .

Zarza, señalado como principal sospechoso y presunto autor material, permanece detenido junto a Sandoval. Rojas está imputado como partícipe del supuesto femicidio y Leguizamón por homicidio simple.

Un quinto acusado, Ezequiel Bordón , por su parte, enfrenta cargos por falso testimonio a modo de encubrimiento.

La causa se apoya en contradicciones entre relatos, el contenido de mensajes de teléfonos celulares secuestrados y versiones que no coinciden entre sí.

Los rastrillajes continúan a cargo de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, con apoyo de drones, canes y personal de Investigación Criminal, en campos, bañados y montes de acceso complejo.

Fuente: TN


Publicidad - Anunciante
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags