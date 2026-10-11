Quién es Nicolás Mendioroz Juncosa, el argentino acusado de realizar estafas con criptomonedas que fue encontrado en Australia

Nicolás Mendioroz Juncosa , de 37 años, es el argentino que permaneció prófugo desde 2022 en una causa por presuntas estafas con inversiones en bitcoin en Salta y que fue localizado en Australia . Su regreso al país está previsto para el jueves 15 de octubre, cuando será puesto a disposición de la Justicia provincial.

Mientras avanza el procedimiento de extradición, los datos de su perfil profesional permiten reconstruir parte de su recorrido laboral. Según la información que publicó en LinkedIn , es licenciado en Administración de Empresas y se desempeñó como trabajador autónomo hasta su última actividad consignada en esa plataforma, en 2021.

Además, indicó que había trabajado como ejecutivo de ventas en la prepaga Medifé . Entre las aptitudes que enumeró figuran la negociación, las ventas y el marketing, la gestión comercial y la estrategia de marketing.

La investigación judicial contra Mendioroz Juncosa se originó a partir de denuncias por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con inversiones en criptomonedas . Según el relato de uno de los damnificados, durante 2021 el acusado administraba más de US$170.000 que habrían sido destinados a operaciones con bitcoin.

Los denunciantes sostienen que entregaron dinero para esas inversiones y que no lograron recuperarlo. La causa avanzó con acusaciones por estafa y administración fraudulenta.

En 2022, Mendioroz Juncosa dejó Salta poco antes de una audiencia de imputación. Desde entonces quedó prófugo y se emitió una orden de captura nacional e internacional para dar con su paradero.

Su localización en Australia permitió reactivar las gestiones para que regrese a la Argentina y quede a disposición de los tribunales que llevan adelante la investigación.

Durante el proceso de extradición, la defensa del acusado solicitó que no fuera trasladado detenido y que pudiera regresar por sus propios medios para presentarse ante la Justicia. Como parte de ese planteo, su familia ofreció una propiedad como garantía.

Los denunciantes rechazaron esa alternativa y reclamaron que se mantuvieran las medidas judiciales vigentes. También cuestionaron que el acusado no se hubiera presentado ante las autoridades desde que se inició la búsqueda.

La entrega estará a cargo de las autoridades australianas, que deberán ponerlo a disposición de Interpol para concretar el traslado. Si se cumple el cronograma previsto, Mendioroz Juncosa llegará a Salta el jueves 15 de octubre y quedará bajo la órbita de la Justicia provincial.

La investigación deberá determinar las responsabilidades que le atribuyen en las denuncias. Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una causa judicial en trámite y no constituyen una condena.

Fuente: TN