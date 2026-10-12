MADARIAGA: "Te voy a matar, sos un cagón", la amenaza durante una pelea vecinal que terminó a los golpes

MADARIAGA

Un hombre de 53 años denunció haber sido agredido por un vecino en su vivienda en un episodio que incluyó daños en una ventana, lesiones y amenazas.





Según informaron a CNM los vecinos, el hecho ocurrió alrededor de las 20 del sábado en una propiedad ubicada en la calle Córdoba al 700. El denunciante manifestó que fue sorprendido por un vecino, quien habría utilizado un ladrillo para romper los cristales de una ventana y luego lo golpeó en el rostro.





Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un corte en la nariz. Además, aseguró que el atacante lo amenazó de muerte durante el episodio con la frase: "te voy a matar. Sos un cagón"





De acuerdo con lo declarado, ambos mantenían problemas de vieja data y, tras lo sucedido, la víctima solicitó una medida cautelar para evitar su acercamiento.





La causa fue caratulada como daño, lesiones y amenazas, con intervención de la Unidad Funcional N.º 8.